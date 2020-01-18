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تغريم ملياردير 58 مليون دولار لمحاولة تهريب لوحة لبيكاسو

تغريم ملياردير 58 مليون دولار لمحاولة تهريب لوحة لبيكاسو
http://almnatiq.net/?p=821817
المتاطق - الرياض

قضت محكمة بسجن مقتني الأعمال الفنية الملياردير الإسباني جيمي بوتين لمدة 18 شهرا وتغريمه 52.4 مليون يورو (58.3 مليون دولار) اليوم لمحاولته تصدير احدى لوحات بيكاسو بدون تصريح.
ووجدت المحكمة ومقرها مدريد أن بوتين / 83 عاما، وهو مصرفي سابق، حاول تهريب لوحة “رأس امرأة شابة” خارج البلاد بشكل غير قانوني.
إلى جانب ذلك، صادرت المحكمة اللوحة، وسلمتها إلى الدولة. لكنها سمحت أيضا لبوتين باستئناف الحكم أما محكمة أعلى درجة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وفرضت المحكمة غرامة عقابية تعادل مرتين القيمة التقديرية للوحة، ووجدت أن بوتين كان ينوي أن يبيعها في مزاد بصالة مزادات كريستي في لندن.
ومن المستبعد أن يقضي بوتين فترة الحكم في السجن، إذ أن أحكام السجن دون عامين يتم إيقاف تنفيذها دائما تقريبا في إسبانيا لأولئك الذين ليس لهم سجل جنائي. وكان الإدعاء قد طالب بالحكم بالسجن لمدة 4 سنوات.
وكان بوتين نفسه، وهو عم آنا بوتين التي هي رئيسة مصرف بنكو سانتاندر، رئيسا لمصرف بنكينتر بين عامي 1986 و2002.
وكان قد تم رسم لوحة “رأس امرأة” في عام 1906 خلال المرحلة الوردية في مسيرة بيكاسو الفنية. وصادرت سلطات الجمارك الفرنسية العمل الفني من على سفينة قبالة ساحل كورسيكا في عام 2015 في أعقاب الحصول على معلومات تفيد بأنه سيتم نقله إلى سويسرا.

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