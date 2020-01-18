323 % قفزة في قيم تداولات شركات الوساطة الأجنبية في الأسهم المحلية

المتاطق - الرياض

ارتفعت قيم تداولات شركات الوساطة الأجنبية البالغ عددها ثمان في السوق السعودية خلال العام الماضي 2019 إلى نحو 376.1 مليار ريال، وذلك من إجمالي قيم تداولات 31 شركة وساطة البالغة 1.76 تريليون ريال “بيعا وشراء”.

وبحسب “الاقتصادية”، قفزت قيم تداولات شركات الوساطة الأجنبية 323 في المائة، مقارنة بعام 2018 البالغة نحو 88.9 مليار ريال.

وسيطرت شركات الوساطة الأجنبية على 21.4 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة المرخص لها من هيئة السوق المالية، مرتفعة بشكل كبير، مقارنة بعام 2018 البالغة 5.1 في المائة.

وفي 2019، استمر أداء شركات الوساطة في النمو للعام الثالث على التوالي، لكنه شهد نموا كبيرا بدعم الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة، وكذلك إدراج شركة أرامكو السعودية في السوق الرئيسة.

ونمت تداولات شركات الوساطة الأجنبية في 2017 بنسبة 28 في المائة وبحجم تداولات 55.7 مليار ريال، في حين نمت بنسبة 60 في المائة في 2018 بحجم تداولات 88.9 مليار ريال، قبل أن ترتفع التداولات بنسبة 323 في المائة في 2019.

وشركات الوساطة الأجنبية، هي “جولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وميريل لنش، والمجموعة المالية هيرمس، ومورجان ستانلي، وكريديت سويس، وشركة دوتشيه للأوراق المالية، وأخيرا سيتي قروب”، مع الأخذ في الحسبان أنه لم يتم احتساب شركات الوساطة الخليجية في التقرير.