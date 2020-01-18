3 أغذية تعزز مناعة الجسم وتحمي من أمراض الشتاء

المتاطق - الرياض

خلال موسم الشتاء تزخر أسواق الخضراوات والفواكه بالمنتجات الموسمية، التي يتوجب علينا الاستفادة منها في زيادة مستويات مناعة الجسم إلى حد كبير، خصوصا بموسم الشتاء.

وفي هذا الوقت من العام، أي فصل الشتاء، يمكن القول إن الوقت حان لبعض الأطباق أو المأكولات، ولا سيما الحساء والشوكولاتة الساخنة وكل الأشياء الدافئة. وفي هذا الفصل بالذات، تكون الفرصة متاحة، لنزلات البرد الشائعة والفيروسات وغيرها، مع تكرر نوبات البرد والسعال، جراء تراجع المناعة عند الإنسان.

من هنا، يصبح من الضروري استهلاك الطعام الصحي، لأن اتباع نظام غذائي متوازن، ضروري للوقاية من الإنفلونزا والحساسية الموسمية.

ووفقا لكتاب “هيلينغ فوودز” أو “الأطعمة الشافية”، فإن الشمندر الأحمر جيد لتحقيق التوازن فيما يتعلق بضغط الدم، فهو يعزز الدورة الدموية ويخفف من الإمساك. كذلك يستخدم الشمندر الغني بمضادات الأكسدة، بشكل تقليدي في أنحاء كثيرة من أوروبا كغذاء مغذ للأشخاص، الذين يتعافون من مرض ما، وللمساعدة على مكافحة التعب، وتحسين الهضم، ودعم المناعة. ويعد الجزر من المحاصيل الزراعية الغنية بالألياف والمعادن والفيتامينات والبيتا كاروتين، وبالتالي فهو يتمتع بقيمة غذائية عالية، ويمكن إضافته إلى عديد من الوجبات والأطباق، سواء أكان ذلك حساء أو عصائر. والجزر مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يرغبون في إنقاص الوزن، كما قد يساعد مستوى البيتا كاروتين العالي واللوتين على تحسين صحة العين وتقوبة المناعة إلى حد كبير.

ويعد السبانخ واحدا من المأكولات الشتوية التي يحبها الناس من جميع الفئات العمرية، إذ يحتوي على أكثر من عشرة مركبات مختلفة من مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة، التي تمثل عناصر مضادة للالتهابات، وتساعد على تقوية جهاز المناعة، كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن.