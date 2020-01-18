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83 مليار ريال الناتج المحلي لقطاع الخدمات الحكومية في الربع الثالث

83 مليار ريال الناتج المحلي لقطاع الخدمات الحكومية في الربع الثالث

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83 مليار ريال الناتج المحلي لقطاع الخدمات الحكومية في الربع الثالث

83 مليار ريال الناتج المحلي لقطاع الخدمات الحكومية في الربع الثالث
http://almnatiq.net/?p=821827
المتاطق - الرياض

ارتفع الناتج المحلي لقطاع الخدمات الحكومية 4.4 في المائة خلال الربع الثالث في عام 2019، ليبلغ نحو 83 مليار ريال، مقارنة بـ79.4 مليار ريال في الفترة نفسها في عام 2018.
ووفقا لـ “الاقتصادية” تعد نسبة نمو قطاع الخدمات خلال الربع الثالث من عام 2019 هي الأعلى في خمسة فصول، أي منذ الربع الثاني في عام 2018 البالغة 4.8 في المائة حينها.
والخدمات الحكومية، هي المتعلقة بجميع المصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المركزية والمحلية، وأجهزة الدفاع، والأمن، والعدالة، والوحدات المختصة بتخطيط التنمية الاقتصادية وتخطيط الرفاهية الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والخدمات الاجتماعية التي تقدم مجانا، أو بسعر رمزي وهيئات الضمان الاجتماعي.
وارتفعت مساهمة قطاع الخدمات الحكومية في الاقتصاد السعودي “الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010” خلال الربع الثالث من عام 2019 إلى 12.7 في المائة، مقارنة بـ12.2 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2018.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثالث من 2019 نحو 651.4 مليار ريال، مقابل 653.7 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
وقطاع الخدمات الحكومية هو أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي للقطاع غير النفطي، إذ استقرت حصة قطاع الخدمات الحكومية من القطاع غير النفطي في الربع الثالث عام من 2019 عند 22.1 في المائة، مقارنة بالنسبة ذاتها في الفترة نفسها من عام 2018.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في السعودية خلال الربع الثالث من 2019 نحو 376.1 مليار ريال، مقابل 359.9 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.

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