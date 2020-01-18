احدث الأخبار

الكويت “مستاءة” من قرار حظر العمالة الفلبينية
أبرز المواد
 83 مليار ريال الناتج المحلي لقطاع الخدمات الحكومية في الربع الثالث
أبرز المواد
 3 أغذية تعزز مناعة الجسم وتحمي من أمراض الشتاء
أبرز المواد
 323 % قفزة في قيم تداولات شركات الوساطة الأجنبية في الأسهم المحلية
أبرز المواد
 تغريم ملياردير 58 مليون دولار لمحاولة تهريب لوحة لبيكاسو
أبرز المواد
 “وظائف المستقبل ومتطلباتها” ضمن 5 قضايا على طاولة منتدى الرياض الاقتصادي
أبرز المواد
 أمريكا تمنح 90 يوما لقطاعات إيرانية فرضت عليها عقوبات لإنهاء صفقاتها
أبرز المواد
 3649 منشأة مقاولات في السعودية .. ودراسة لآلية تمويل جديدة
أبرز المواد
 دراسة: السكر له مفعول مثل المخدرات
أبرز المواد
 دراسة تكشف دور مميز للقهوة في فقدان الوزن!
أبرز المواد
 كلوب: قرار الكاف بتغيير موعد المونديال “كارثة”.. والفيفا “لا يسأل أحدا”
أبرز المواد
 رد أمريكي على تهديد خامنئي.. وعقوبات على قائد بالحرس الثوري
أبرز المواد
الكويت “مستاءة” من قرار حظر العمالة الفلبينية

الكويت “مستاءة” من قرار حظر العمالة الفلبينية

أبرز المواد
83 مليار ريال الناتج المحلي لقطاع الخدمات الحكومية في الربع الثالث

83 مليار ريال الناتج المحلي لقطاع الخدمات الحكومية في الربع الثالث

أبرز المواد
3 أغذية تعزز مناعة الجسم وتحمي من أمراض الشتاء

3 أغذية تعزز مناعة الجسم وتحمي من أمراض الشتاء

أبرز المواد
323 % قفزة في قيم تداولات شركات الوساطة الأجنبية في الأسهم المحلية

323 % قفزة في قيم تداولات شركات الوساطة الأجنبية في الأسهم المحلية

أبرز المواد

الكويت “مستاءة” من قرار حظر العمالة الفلبينية

الكويت “مستاءة” من قرار حظر العمالة الفلبينية
http://almnatiq.net/?p=821828
المتاطق - الرياض

أعربت الكويت، عن استيائها من قرار الحكومة الفلبينية القاضي بفرض حظر شامل على إرسال العمالة إلى الكويت، رغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات عقب مقتل مواطنة فلبينية.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون القنصلية، السفير سامي الحمد، في تصريح صحفي، إن بلاده اتخذت إجراءات قانونية بشأن مقتل المواطنة الفلبينية واعتقلت الجناة وسجلت قضية بحقهم لدى النيابة العامة.

وأكد الحمد حرص الكويت على تطبيق القانون وتحقيق العدالة بما يكفل أمن وحماية كل من يعيش على أرضها، وهو “الأمر الذي جعلها وجهة مفضلة لمختلف الجنسيات بما فيها الفلبينية التي يناهز عددها في الكويت ربع مليون عامل”. وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأبدى الحمد الاستغراب لتداول هذه القضية من قبل المسؤولين في الفلبين، من خلال وسائل الإعلام، بعيدا عن الأطر الرسمية والمشاروات واللقاءات التي دأبت الكويت على الدعوة إليها .

وأشار إلى أن الجانبين تمكنا عبر تلك اللقاءات من تجاوز الكثير من العقبات والوصول الى التوقيع على الاتفاقية المعنية بتنظيم العمالة المنزلية عام 2018.

وأضاف أن تلك اللقاءات تعد الوسيلة الأنسب لبحث ما تتعرض له العمالة من مشاكل وتطوير الاتفاقات واستيضاح الاجراءات المتخذة، والتي يمكن من خلاها تجاوز أي قرارات أو مواقف قد يضر اتخاذها بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

روابط ذات صلة

83 مليار ريال الناتج المحلي لقطاع الخدمات الحكومية في الربع الثالث

83 مليار ريال الناتج المحلي لقطاع الخدمات الحكومية في الربع الثالث
3 أغذية تعزز مناعة الجسم وتحمي من أمراض الشتاء

3 أغذية تعزز مناعة الجسم وتحمي من أمراض الشتاء
323 % قفزة في قيم تداولات شركات الوساطة الأجنبية في الأسهم المحلية

323 % قفزة في قيم تداولات شركات الوساطة الأجنبية في الأسهم المحلية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*