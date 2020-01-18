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فرنسا ترسل حاملات طائرات إلى الشرق الأوسط

فرنسا ترسل حاملات طائرات إلى الشرق الأوسط
http://almnatiq.net/?p=821841
المناطق - الرياض

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إن بلاده سترسل حاملة الطائرات “شارل ديغول” والمجموعة القتالية المصاحبة لها إلى الشرق الأوسط، لأجل المساهمة في الحرب ضد تنظيم داعش المتطرف.

وأوضح ماكرون، أن حاملة الطائرات الفرنسية ستؤدي مهمتها في المنطقة، من يناير الجاري حتى أبريل المقبل، في إطار دعم عمليات “تشامال”، قبل نشرها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال”.

ويأتي إرسال حاملة الطائرات الفرنسية، وسط تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة ومخاوف فرنسا من أن المعركة ضد متشددي تنظيم داعش ربما تفقد زخمها في هذا السياق.

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