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مصر.. نيابة أمن الدولة تحقق مع الخلية الإلكترونية التركية

مصر.. نيابة أمن الدولة تحقق مع الخلية الإلكترونية التركية
http://almnatiq.net/?p=821842
المناطق - الرياض

بدأت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، تحقيقات موسعة مع خلية اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية، المكونة من تركي وثلاثة من أعضاء جماعة الإخوان، ألقت الشرطة القبض عليهم بإحدى الشقق وسط القاهرة.

وتتهم الشرطة أعضاء الخلية بإعداد “تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا، بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي”.

وكان بيان من وزارة الداخلية ذكر، الأربعاء، أن قطاع الأمن الوطني بالوزارة تمكن من ضبط إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإحدى الشقق بمنطقة باب اللوق بالقاهرة.

وأشار بيان الداخلية المصرية إلى تولي مواطن تركي الجنسية، ويدعى أيدوغان عثمان قالا بلك (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد.

وأضافت الداخلية أنه “عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا استهداف المقر المشار إليه”، ألقت القبض على شخص تركي الجنسية، ويدعى حلمي مؤمن مصطفى بلجى (المدير المالي)، والإخواني حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإداري)”.

وألقت الشرطة أيضا القبض على “الإخواني حسين محمود رجب القباني (مسؤول الديسك)، وعبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالي)”، حسبما جاء في بيان الداخلية.

كما عثرت قوات الأمن المصرية على العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية.

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