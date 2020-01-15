عمادة القبول بجامعة الملك خالد تنهي إجراءات التحويل وتحدد مواعيد معالجة الجداول

عمادة القبول بجامعة الملك خالد تنهي إجراءات التحويل وتحدد مواعيد معالجة الجداول

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عمادة القبول بجامعة الملك خالد تنهي إجراءات التحويل وتحدد مواعيد معالجة الجداول

عمادة القبول بجامعة الملك خالد تنهي إجراءات التحويل وتحدد مواعيد معالجة الجداول
http://almnatiq.net/?p=821863
المناطق - أبها

أنهت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل جميع عمليات التحويل الداخلي والخارجي لجميع التخصصات في الجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن عملية التحويل تمت بشكل إلكتروني كامل وذلك للتيسير على الطلاب والطالبات المحولين ووفق معايير موضوعية دقيقة.

وأضاف القرني أن آلية الحذف والإضافة متاحه لجميع الطلاب والطالبات، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الدخول على أكاديميا، وحددت العمادة موعدا لتقديم الطلبات لمعالجة الجداول (الحذف والإضافة) من خلال تواصل وذلك عن طريق إدخال طلب من خدمة تواصل ابتداءً من يوم 23 جمادى الأولى.

وفي سياق متصل رحب القرني بالطلاب المستجدين، مؤكدا أن الجامعة تفخر بالمبدعين والمتفوقين وتقدم بتوجيهات معالي المدير كل الخدمات والإمكانات المحفزة على التميز، مؤكدا أن العمادة حريصة وعلى أتم الاستعداد لخدمة الطلاب والطالبات من منطلق واجبها وفي ضوء اختصاصاتها.

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