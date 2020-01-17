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الأمير عبدالعزيز بن فهد يفاجئ المواطن الذي سرقت دراجته في جدة بهدية “غير متوقعة”!

الأمير عبدالعزيز بن فهد يفاجئ المواطن الذي سرقت دراجته في جدة بهدية “غير متوقعة”!

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الأمير عبدالعزيز بن فهد يفاجئ المواطن الذي سرقت دراجته في جدة بهدية “غير متوقعة”!

الأمير عبدالعزيز بن فهد يفاجئ المواطن الذي سرقت دراجته في جدة بهدية “غير متوقعة”!
http://almnatiq.net/?p=821890
المناطق_جدة

قدم الأمير عبد العزيز بن فهد هدية لمواطن شكا من سرقة دراجته في جدة، عبارة عن ٢٠٠ ألف ريال، في حين أن الدراجة كان قد اشتراها ب١٥٠٠ ريال فقط.
وفي التفاصيل. تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمواطن والذي أكد أنها وسيلة المواصلات الوحيدة التي يملكها ولم يعد بمقدوره الذهاب للعمل.
وظهر المواطن يبكي بشدة متأثرًا لفقدان دراجته، قائلا إنه اشترى الدراجة مستعملة بمبلغ 1500 ريال وسرقت منه في جدة، وهو الآن مهدد بالفصل من العمل لعدم استطاعته الذهاب للدوام.
وتفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع حالة الرجل، وعلق فايز المالكي على المقطع بقوله: “عبدالعزيز بن فهد يتكفل لصاحب الدباب بمبلغ 200 ألف ريال، أسال الله أن يبارك في رزقك ومالك وعيالك ويرحم والديك يابو تركي”.
كما أضاف معلق آخر مواسيًا المواطن تعليقا قال فيه: “راحت منك دراجة أبشر بسيارة”.

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