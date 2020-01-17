احدث الأخبار

حل لغز “الطيور النافقة” في بريطانيا.. والنتائج “مفاجئة”
أبرز المواد
 تفاصيل 439 وظيفة للجنسين في الرياض
أبرز المواد
 بعد تداول قصص وخرافات عن “وادي الجن”.. هيئة تطوير المدينة المنورة تحسم الجدل بفريق علمي وهذا ما توصل إليه !
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن فهد يفاجئ المواطن الذي سرقت دراجته في جدة بهدية “غير متوقعة”!
أبرز المواد
 محمد آل الشيخ: وجاء دور الإرهاب الشيعي
أبرز المواد
 “التعليم” توضح: التعليق يشمل جميع المنسوبين وليس كل المدارس !
أبرز المواد
 الإمارات: حقبة البشير والإخوان تركت وراءها فشلاً ذريعاً في السودان
أبرز المواد
 تريليون دولار القيمة السوقية لشركة ألفابت المالكة ل غوغل
أبرز المواد
 إصابة 11 جندياً أميركياً في الهجوم الايراني على قاعدة عين الأسد العراقية
أبرز المواد
 مصرع 3 جنود أتراك بسيارة مفخخة في شمال سوريا
أبرز المواد
 “حساب_المواطن” يدعو المستفيدين لتحديث بياناتهم
أبرز المواد
 “الجوازات” تتيح لمواطني دول الخليج الحصول على رقم الحدود إلكترونياً
أبرز المواد
حل لغز “الطيور النافقة” في بريطانيا.. والنتائج “مفاجئة”

حل لغز “الطيور النافقة” في بريطانيا.. والنتائج “مفاجئة”

أبرز المواد
تفاصيل 439 وظيفة للجنسين في الرياض

تفاصيل 439 وظيفة للجنسين في الرياض

أبرز المواد
بعد تداول قصص وخرافات عن “وادي الجن”.. هيئة تطوير المدينة المنورة تحسم الجدل بفريق علمي وهذا ما توصل إليه !

بعد تداول قصص وخرافات عن “وادي الجن”.. هيئة تطوير المدينة المنورة تحسم الجدل بفريق علمي وهذا ما توصل إليه !

أبرز المواد
الأمير عبدالعزيز بن فهد يفاجئ المواطن الذي سرقت دراجته في جدة بهدية “غير متوقعة”!

الأمير عبدالعزيز بن فهد يفاجئ المواطن الذي سرقت دراجته في جدة بهدية “غير متوقعة”!

أبرز المواد

إصابة 11 جندياً أميركياً في الهجوم الايراني على قاعدة عين الأسد العراقية

إصابة 11 جندياً أميركياً في الهجوم الايراني على قاعدة عين الأسد العراقية
http://almnatiq.net/?p=821896
المناطق_وكالات

أصيب 11 جنديا أميركيا على الأقل في الهجوم الايراني على قاعدة عراقية ينتشر فيها جنود أميركيون، وفق ما أعلنت القيادة المركزية أمس الخميس، على الرغم من نفي البنتاغون سابقا وقوع إصابات جراء الهجوم

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الكابتن بيل أوربان في بيان في حين انه لم يقتل أي من الجنود الاميركيين في الهجوم الإيراني في 8 كانون الثاني/يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، الا ان العديد منهم خضعوا للعلاج من أعراض الارتجاج الناتجة عن الانفجار، ولا يزالون يخضعون للتقييم

وعند وقوع الهجوم، كان معظم الجنود الاميركيين الــ1500 في القاعدة قد تحصنوا داخل ملاجىء بعد تلقيهم تحذيرات من رؤسائهم

ووفق تقارير سابقة للجيش الاميركي فان الضربة الايرانية تسببت بأضرار مادية جسيمة لكن دون وقوع اصابات

وحتى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ايضا أعلن في الصباح بعد القصف الصاروخي انه لم يصب اي أميركي في هجوم الليلة الماضية

ومع ذلك قال أوربان أنه في الأيام التي تلت الهجوم، وبسبب إجراءات احترازية مكثفة، تم نقل بعض الجنود من قاعدة عين الاسد

وأضاف حاليا نقل 11 فردا الى لاندستول، وثلاثة الى كامب عريفجان ، في إشارة الى مركز لاندستول الطبي الاقليمي في ألمانيا و كامب عريفجان في الكويت

وبالإضافة الى القصف الصاروخي الايراني الذي استهدف قاعدة عين الاسد في غرب العراق، فقد طال القصف الايراني ايضا قاعدة في أربيل تضم جنودا اميركيين وأجانب آخرين يحاربون ضمن التحالف الدولي بقايا جماعة تنظيم داعش

وقال أوربان عند اعتبارهم لائقين للخدمة، من المتوقع أن يعود الجنود مرة أخرى إلى العراق بعد خضوعهم لفحوص طبية

روابط ذات صلة

حل لغز “الطيور النافقة” في بريطانيا.. والنتائج “مفاجئة”

حل لغز “الطيور النافقة” في بريطانيا.. والنتائج “مفاجئة”
تفاصيل 439 وظيفة للجنسين في الرياض

تفاصيل 439 وظيفة للجنسين في الرياض
بعد تداول قصص وخرافات عن “وادي الجن”.. هيئة تطوير المدينة المنورة تحسم الجدل بفريق علمي وهذا ما توصل إليه !

بعد تداول قصص وخرافات عن “وادي الجن”.. هيئة تطوير المدينة المنورة تحسم الجدل بفريق علمي وهذا ما توصل إليه !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*