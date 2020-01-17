احدث الأخبار

حل لغز “الطيور النافقة” في بريطانيا.. والنتائج “مفاجئة”
أبرز المواد
 تفاصيل 439 وظيفة للجنسين في الرياض
أبرز المواد
 بعد تداول قصص وخرافات عن “وادي الجن”.. هيئة تطوير المدينة المنورة تحسم الجدل بفريق علمي وهذا ما توصل إليه !
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن فهد يفاجئ المواطن الذي سرقت دراجته في جدة بهدية “غير متوقعة”!
أبرز المواد
 محمد آل الشيخ: وجاء دور الإرهاب الشيعي
أبرز المواد
 “التعليم” توضح: التعليق يشمل جميع المنسوبين وليس كل المدارس !
أبرز المواد
 الإمارات: حقبة البشير والإخوان تركت وراءها فشلاً ذريعاً في السودان
أبرز المواد
 تريليون دولار القيمة السوقية لشركة ألفابت المالكة ل غوغل
أبرز المواد
 إصابة 11 جندياً أميركياً في الهجوم الايراني على قاعدة عين الأسد العراقية
أبرز المواد
 مصرع 3 جنود أتراك بسيارة مفخخة في شمال سوريا
أبرز المواد
 “حساب_المواطن” يدعو المستفيدين لتحديث بياناتهم
أبرز المواد
 “الجوازات” تتيح لمواطني دول الخليج الحصول على رقم الحدود إلكترونياً
أبرز المواد
حل لغز “الطيور النافقة” في بريطانيا.. والنتائج “مفاجئة”

حل لغز “الطيور النافقة” في بريطانيا.. والنتائج “مفاجئة”

أبرز المواد
تفاصيل 439 وظيفة للجنسين في الرياض

تفاصيل 439 وظيفة للجنسين في الرياض

أبرز المواد
بعد تداول قصص وخرافات عن “وادي الجن”.. هيئة تطوير المدينة المنورة تحسم الجدل بفريق علمي وهذا ما توصل إليه !

بعد تداول قصص وخرافات عن “وادي الجن”.. هيئة تطوير المدينة المنورة تحسم الجدل بفريق علمي وهذا ما توصل إليه !

أبرز المواد
الأمير عبدالعزيز بن فهد يفاجئ المواطن الذي سرقت دراجته في جدة بهدية “غير متوقعة”!

الأمير عبدالعزيز بن فهد يفاجئ المواطن الذي سرقت دراجته في جدة بهدية “غير متوقعة”!

أبرز المواد

تريليون دولار القيمة السوقية لشركة ألفابت المالكة ل غوغل

تريليون دولار القيمة السوقية لشركة ألفابت المالكة ل غوغل
http://almnatiq.net/?p=821897
المناطق_متابعات

وصلت القيمة السوقية لشركة ألفابت المالكة لغوغل الى تريليون دولار للمرة الأولى الخميس، لتصبح رابع شركة تكنولوجيا أميركية تحقق هذا الانجاز

وارتفع سعر سهم شركة الانترنت العملاقة 0,76 بالمئة خلال النهار، لتصل قيمة ألفابت الى تريليون دولار مع إغلاق التعاملات

وتنضم مجموعة ألفابت في سيليكون فالي الى شركة آبل، التي حققت التريليون كقيمة سوقية عام 2018 وتجاوزته أمس الخميس الى 1,38 تريليون دولار، ومايكروسوفت التي وصلت قيمتها الى 1,26 تريليون دولار، وأمازون التي تخطت حاجز التريليون في أيلول/سبتمبر لكنها عادت وتراجعت الى 930 مليار دولا

وغوغل هو محرك البحث الأكثر استخداما في العالم والذي أنتج نظام تشغيل أندرويد للهواتف الخلوية

وألفابت تم تأسيسها عام 2015 كشركة قابضة تضم كيانات أخرى تعمل على مشاريع رائدة، وتشمل وايمو للسيارات الذاتية القيادة و فيرلي المختصة بعلوم الحياة

وأعلنت الشركة العام الماضي أن الرئيس التنفيذي لغوغل سوندار بيتشاي سوف يتولى ايضا مهام رئاسة مجلس إدارة ألفابت، ما يثير تكهنات حول ما اذا كانت هناك عملية إعادة هيكلة جديدة يتم التخطيط لها

وترقية بيتشاي سمحت لمؤسسي غوغل لاري بايج وسيرغي برين بالابتعاد عن العمليات اليومية للشركة

روابط ذات صلة

حل لغز “الطيور النافقة” في بريطانيا.. والنتائج “مفاجئة”

حل لغز “الطيور النافقة” في بريطانيا.. والنتائج “مفاجئة”
تفاصيل 439 وظيفة للجنسين في الرياض

تفاصيل 439 وظيفة للجنسين في الرياض
بعد تداول قصص وخرافات عن “وادي الجن”.. هيئة تطوير المدينة المنورة تحسم الجدل بفريق علمي وهذا ما توصل إليه !

بعد تداول قصص وخرافات عن “وادي الجن”.. هيئة تطوير المدينة المنورة تحسم الجدل بفريق علمي وهذا ما توصل إليه !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*