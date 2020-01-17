الإمارات: حقبة البشير والإخوان تركت وراءها فشلاً ذريعاً في السودان

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المناطق_الرياض

دون وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش تغريدة أطلق من خلالها تصريحات مثيرة بشأن حكم الرئيس المعزول عمر البشير

وقال قرقاش: (من انطباعاتي خلال زيارتي إلى الخرطوم أن حقبة البشير والإخوان المسلمين تركت وراءها فشلاً ذريعاً في إدارة الدولة وتوفير الاستقرار والازدهار)

وقال قرقاش، إن السودانيين يواجهون اليوم تراكمات فشل التنظير الأيديولوجي، ومصممون على بناء نظام عصري ينتشل بلدهم من سنواته العجاف

موضحا أن إعادة إنتاج الطموحات الإمبراطورية والتعريف الهزلى للجيرة والجوار ما هو إلا غطاء لتمدّد استعمارى جديد على حساب العالم العربى

وأضاف: (يبدو واضحاً من الخرطوم أن عودة المصداقية للبعد العربي في السياسة الإقليمية ضرورة في ظل تغوّل القوى الإقليمية على النظام العربي

فإعادة إنتاج الطموحات الإمبراطورية والتعريف الهزلي للجيرة والجوار ماهو إلا غطاء لتمدّد استعماري جديد على حساب العالم العربي)

وأنهى قرقاش زيارة قصيرة للسودان قبل يومين إلتقى من خلالها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي

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