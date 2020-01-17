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تفاصيل 439 وظيفة للجنسين في الرياض

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تفاصيل 439 وظيفة للجنسين في الرياض

تفاصيل 439 وظيفة للجنسين في الرياض
http://almnatiq.net/?p=821915
المناطق_الرياض

أعلنت غرفة الرياض عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في القطاع الخاص وفق التفاصيل التالية :

التاريخ: 2020/01/19
التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
اسم المنشأة: شركة درعة للتجارة
الجنس : ذكر
المكان: مقر غرفة الرياض

التاريخ: 2020/01/19
التوقيت: 9:30 ص إلى 1:30 م
اسم المنشأة: أسواق عبدالله العثيم
الجنس : ذكر
المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2020/01/20
التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
اسم المنشأة: شركة امتياز العربية
الجنس : أنثى
المكان: مقر غرفة الرياض

التاريخ: 2020/01/20
التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
اسم المنشأة: شركة سارا
الجنس : ذكر
المكان: مقر غرفة الرياض

التاريخ: 2020/01/21
التوقيت: 10:00ص إلى 2:00م
اسم المنشأة: اكاديمية فيلوتي للتدريب
الجنس : أنثى
المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2020/01/21
التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
اسم المنشأة: شركة اصيل المحدودة
الجنس : أنثى
المكان: مقر غرفة الرياض

التاريخ: 2020/01/21
التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
اسم المنشأة: أسواق التميمي
الجنس : ذكر
المكان: مقر غرفة الرياض

التاريخ: 2020/01/22
التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
اسم المنشأة: شركة الغانم الدولية للأغذية
الجنس : أنثى
المكان: مقر غرفة الرياض

التاريخ: 2020/01/22
التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
اسم المنشأة: شركة اصيل المحدودة
الجنس : ذكر
المكان: مقر غرفة الرياض

التاريخ: 2020/01/23
التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص
اسم المنشأة: شركة اكسيوم تيلكوم
الجنس : ذكر
المكان: مقر غرفة الرياض

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

http://www.riyadhchamber.com/CareerOpportunities.php

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