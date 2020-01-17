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حل لغز “الطيور النافقة” في بريطانيا.. والنتائج “مفاجئة”

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حل لغز “الطيور النافقة” في بريطانيا.. والنتائج “مفاجئة”

حل لغز “الطيور النافقة” في بريطانيا.. والنتائج “مفاجئة”
http://almnatiq.net/?p=821916
المناطق_وكالات

قالت السلطات البريطانية إنها تمكنت من حل لغز نفوق المئات من طيور الزرزور في ديسمبر الماضي، بعد أن خلصت هيئة حكومية معنية بالبيئة إلى نتائج اعتبرت مفاجئة

وذكرت “سكاي نيوز”، الجمعة، أن السلطات تعتقد أن طيور الزرزور كانت تحاول تجنب الطيور الجارحة، مما أدى إلى ارتباكها وسقوطها على الأرض

ونفقت المئات من طيور الزرزور في مطلع ديسمبر في جزيرة أنغلزي أقصى شمال غربي ويلز، وكانت الحيوانات الميتة تتوزع على مسافة تمتد لنحو 100 متر

وفي البداية، قالت الشرطة إن الأمر كان لغزا، لكن بعد التحقيق وتشريح الحيوانات الميتة اتضح السبب الأرجح

وخلصت وكالة صحة الحيوانات والنباتات بعد فحص الطيور النافقة، إلى أنها تعرضت إلى ما يعرف بـ”الصدمة” مرات عديدة، وأصيبت بنزيف داخلي إثر اصطدامها بالأرض

وذكر الضابط روب تايلور، أن الشرطة لم تتلق حتى الآن النتائج النهائية لفحص السموم، لكنها باتت “على يقين بشأن سبب نفوق الطيور”

وأوضح تايلور بأن طيور الزرزور كانت تحاول تجنب أن تصبح لقمة سائغة لطيور جارحة كانت تحلق في المكان، مما أدى إلى اضطراب في حركتها واصطدامها في نهاية المطاف بالأرض

وكانت هذه الطيور مهاجرة من ليتوانيا، مما يعني أنها قطعت مسافة 1662 كيلومترا لتلقى حتفها في بريطانيا

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