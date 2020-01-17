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الليلة في ربع نهائي كأس الملك.. النصر يحل ضيفاً على العدالة

الليلة في ربع نهائي كأس الملك.. النصر يحل ضيفاً على العدالة

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الليلة في ربع نهائي كأس الملك.. النصر يحل ضيفاً على العدالة

الليلة في ربع نهائي كأس الملك.. النصر يحل ضيفاً على العدالة
http://almnatiq.net/?p=821918
المناطق_الرياض

تستكمل مساء اليوم الجمعة مواجهات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بلقاء وحيد يجمع النصر بمضيفه العدالة على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء عند الساعة الخامسة وخمس وخمسين دقيقة

يدخل النصر اللقاء وهو أحد المرشحين لنيل اللقب إضافة للفارق الكبير بينه وبين منافسه على صعيد منافسات دوري المحترفين

على الطرف الآخر يدخل العدالة في المركز الخامس عشر (دورياً) بأوضاع فنية سيئة على مستوى دوري المحترفين مع نجاحات على صعيد مسابقة كأس الملك

يذكر أن العدالة أقصى الجبيل في الدور 64 والروضة في الدور 32 ومن ثم الشعلة في دور 16، فيما نجح النصر في إزاحة كل من عفيف في الدور 64 والبكيرية في الدور 32 وتجاوز ضمك بصعوبة في دور 16

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