“الطيران المدني” يصدر توضيحاً بشأن ارتفاع أسعار مواقف مطار جدة الجديد

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني توضيحاً بشأن ما يتم تداوله حول رفع أسعار مواقف مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة الصالة 1

وأوضحت الهيئة أن تسعير رسوم مواقف المطارات يعتمد على دراسة الظروف لكل مطار من حيث عمر المطار والتكاليف الإنشائية والتشغيلية، وتكاليف المشغل للمواقف، ومستوى الخدمات المقدمة به من تقنيات وغيرها

وقالت إن الأسعار الجديدة استندت إلى تفعيل دور التقنية وتقليل القوى البشرية، مشيرة إلى أنه جرى تصميم وتنفيذ مواقف سيارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل متعددة الطوابق تستوعب أكثر من 8 آلاف موقف تقريباً

وأضافت أنه بناء على ذلك جرى تنظيم أسعار المواقف، حيث حدد سعر 5 ريالات للمواقف التي يتم سدادها عن طريق الأجهزة الذاتية الإلكترونية ؛ بهدف تشجيع استخدام التقنية التي تسهم في انسيابية حركة الدخول والخروج من المواقف، وتحديد 10 ریالات في حال السداد عبر بوابات الخروج من المواقف

وأبانت الهيئة أنه فيما يتصل بالمواقف طويلة الأجل؛ فقد تم تحديد سعر ريال واحد فقط للساعة الواحدة، و15 ريالاً لكامل اليوم

وأشارت إلى وجود حزمة من الخدمات تقدم مقابل رسوم ومنها خدمة مواقف صف السيارات، وخدمة مواقف الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، مبينة أن خدمات النقل الترددي بين الموقف والصالة متاحة بدون مقابل