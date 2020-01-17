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مفاجأة من «إنستجرام».. إخفاء صور «الفوتوشوب»

مفاجأة من «إنستجرام».. إخفاء صور «الفوتوشوب»
http://almnatiq.net/?p=821920
المناطق_متابعات

بدأت إنستجرام بإخفاء الصور المعدلة حاسوبيًا من قبل الفنانين والمصورين الرقميين من علامة تبويب استكشف وصفحات الوسوم، وفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت المنصة في ديسمبر الماضي، طرحها ميزة التحذير من المعلومات الكاذبة، التي تستخدم مدققي الحقائق من طرف ثالث للحد من انتشار المعلومات الخاطئة

وتحدد الميزة الآن بعض الأعمال الفنية، التي تتم معالجتها رقميًا على أنها معلومات خاطئة وتخفي الصور، وبالرغم من أن سياسات إنستجرام الجديدة فيما يتعلق بالصور المزيفة قد تساعد في وقف موجة الدعاية الكاذبة، إلا أنها تسبب الضرر لبعض الفنانين الذين يعتمدون على المنصة للترويج لأعمالهم، حسب «سكاي نيوز»

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع PetaPixel، فإن الخوارزمية التي قدمتها المنصة في ديسمبر الماضي، والتي تم تصميمها للتخفيف من انتشار الصور المزيفة، تحجب بعض المحتوى الذي تم إنشاؤه أو تغييره بواسطة فنانين رقميين

وتم توثيق هذه الظاهرة من قبل المصور توبي هاريمان، الذي كان يتصفح إنستجرام عندما لاحظ صورة قد تم تقييدها بسبب المعلومات الخاطئة، وبعد النقر فوق علامة التحذير من أجل عرض المحتوى الأساسي، وجد هاريمان أن المحتوى لم يكن دعائيًا، بل صورة عادية معدلة رقميًا لتلال متعددة الألوان

وتم نشر الصورة، التي التقطها في الأصل مصور يُدعى كريستوفر هيني وعدلها رقميًا الفنان رمزي مصري، بواسطة صفحة تشرف على أعمال الفنانين، وجرى وضع علامة على الصورة المعنية بأنها خاطئة من قبل موقع تقصي الحقائق «NewsMobile»، مما جعل إنستجرام تخفيها

ويمثل التحذير من المعلومات الخاطئة خطوة إضافية، بحيث يجب على الأشخاص النقر على المنشور من أجل رؤيته، وقد أوضحت إنستجرام أنه في حال تمت مشاركة صورة ما لفنان على المنصة مرات كافية، فمن الممكن للصورة أن تخرج عن سيطرة صانع المحتوى، وتزيد من فرصة الإبلاغ عنها كصورة مزيفة

وفي حال وضع علامة على صورة مزيفة، فإن قيود إنستجرام تقلل من فرصة مشاهدتها من قبل الآخرين على المنصة، بالإضافة إلى كونها مخفية وراء شاشة إضافية تتطلب من المستخدمين النقر فوقها لرؤية الصورة، كما تتم إزالتها أيضًا من صفحة استكشف والمحتوى الرائج

وقالت المنصة في تعليق لها: سنتعامل مع هذا المحتوى بالطريقة نفسها، التي نتعامل بها مع جميع المعلومات الخاطئة على إنستجرام، وإذا حدَّد مراقبو الحقائق الصورة على أنها كاذبة، فإن ذلك يعني تصفيتها من توصيات إنستجرام، مثل صفحات الوسوم وعلامة تبويب استكشف

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