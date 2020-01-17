كشافة المملكة يتعرفون على تاريخ الكويت في متحف بيت العثمان

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زار أعضاء الوفد السعودي في ختام مُشاركتهم بالمخيم الكشفي السنوي الثالث والسبعين بالكويت يوم أمس، متحف بيت العثمان ، حيث أطلعوا اجزاءه المختلفة ، وما يضمه بين جنباته معروضات ومقتنيات تاريخية، تحكي تاريخ دولة الكويت الشقيقة ، ومحتويات تعطي صورة شاملة ومعبرة عما يحمله تاريخها مضامين ثقافية وحضارية

وأكد رئيس الوفد السعودي خالد عبدالعزيز العيسى، خلال الزيارة أهمية مثل تلك الزيارات لتعزيز قيمة وأهمية المحافظة التراث والمقتنيات الشعبية لدى الأبناء باعتبارها مرآة لثقافة أية الوطن وتوثيق لحياة الأجداد ونبراس يُنير طريق الأبناء ، ودعا المشاركين خلال الزيارة الى أهمية الاستفادة تلك المتاحف واستثمارها في تفعيل الهج الكشفي و الطريقة الكشفية في مفردة شارات الهواية