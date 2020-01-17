احدث الأخبار

مفاجأة من «إنستجرام».. إخفاء صور «الفوتوشوب»
أبرز المواد
 “الطيران المدني” يصدر توضيحاً بشأن ارتفاع أسعار مواقف مطار جدة الجديد
أبرز المواد
 الصين تسجل أضعف نمو في 29 عاماً مع تأثير حرب التجارة
أبرز المواد
 الليلة في ربع نهائي كأس الملك.. النصر يحل ضيفاً على العدالة
أبرز المواد
 المملكة تتفق مع أثينا على نشر صواريخ باتريوت
أبرز المواد
 وزير التعليم يشكّل لجنة عاجلة لتحديد المسؤول عن أزمة «مبتعثي أمريكا»
أبرز المواد
 ضبط 4 شاحنات محملة بالحطب والفحم المحلي في عسير
أبرز المواد
 كشافة المملكة يتعرفون على تاريخ الكويت في متحف بيت العثمان
أبرز المواد
 السعودية للطيران تمنع سودانيا عنيدا من دخول الطائرة
أبرز المواد
 حل لغز “الطيور النافقة” في بريطانيا.. والنتائج “مفاجئة”
أبرز المواد
 تفاصيل 439 وظيفة للجنسين في الرياض
أبرز المواد
 بعد تداول قصص وخرافات عن “وادي الجن”.. هيئة تطوير المدينة المنورة تحسم الجدل بفريق علمي وهذا ما توصل إليه !
أبرز المواد
مفاجأة من «إنستجرام».. إخفاء صور «الفوتوشوب»

مفاجأة من «إنستجرام».. إخفاء صور «الفوتوشوب»

أبرز المواد
“الطيران المدني” يصدر توضيحاً بشأن ارتفاع أسعار مواقف مطار جدة الجديد

“الطيران المدني” يصدر توضيحاً بشأن ارتفاع أسعار مواقف مطار جدة الجديد

أبرز المواد
الصين تسجل أضعف نمو في 29 عاماً مع تأثير حرب التجارة

الصين تسجل أضعف نمو في 29 عاماً مع تأثير حرب التجارة

أبرز المواد
الليلة في ربع نهائي كأس الملك.. النصر يحل ضيفاً على العدالة

الليلة في ربع نهائي كأس الملك.. النصر يحل ضيفاً على العدالة

أبرز المواد

المملكة تتفق مع أثينا على نشر صواريخ باتريوت

المملكة تتفق مع أثينا على نشر صواريخ باتريوت
http://almnatiq.net/?p=821931
المناطق_الرياض

أوردت الصحيفة اليونانية I Kathimerini، أن الرياض وأثينا اتفقتا على نشر صواريخ باتريوت، المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية اليونانية، في المملكة

وصواريخ باتريوت هي منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو، لكن لا تزال التفاصيل المتعلقة بنقل الصواريخ ونشرها وتكلفتها ومسؤولياتها التشغيلية معلقة حتى يتم إبرام الاتفاق

ووفقًا للمصادر، تأتي الصفقة بعد موافقة وزارتي خارجية المملكة واليونان قبل بضعة أسابيع على تعزيز الدفاع الجوي

ولفت مصدر في السلطات اليونانية، إلى أن الاتفاق بين الرياض وأثينا سبق الأزمة بين واشنطن وطهران بشأن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإرهابي على يد الجيش الأمريكي

ويُذكر أنه بالتوازي مع إبرام اتفاقات خارجية، تسعى المملكة إلى تعزيز الصناعة العسكرية المحلية تحت إطار رؤية 2030، وكان قد نشر حساب أخبار القوات المسلحة على تويتر مقطع فيديو لأول رحلة اختبارية لطائرة F-15 S يتم تحويلها إلى الطراز F-15 SA بقطع مصنعة محليًا شملت تغيير الأجنحة وكامل المقدمة والرادار ونظم الحرب الإلكترونية والمحركات ونقاط تعليق الأسلحة والكثير من القطع الميكانيكية والإلكترونية الأخرى

روابط ذات صلة

مفاجأة من «إنستجرام».. إخفاء صور «الفوتوشوب»

مفاجأة من «إنستجرام».. إخفاء صور «الفوتوشوب»
“الطيران المدني” يصدر توضيحاً بشأن ارتفاع أسعار مواقف مطار جدة الجديد

“الطيران المدني” يصدر توضيحاً بشأن ارتفاع أسعار مواقف مطار جدة الجديد
الصين تسجل أضعف نمو في 29 عاماً مع تأثير حرب التجارة

الصين تسجل أضعف نمو في 29 عاماً مع تأثير حرب التجارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*