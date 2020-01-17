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وزير التعليم يشكّل لجنة عاجلة لتحديد المسؤول عن أزمة «مبتعثي أمريكا»

وزير التعليم يشكّل لجنة عاجلة لتحديد المسؤول عن أزمة «مبتعثي أمريكا»
http://almnatiq.net/?p=821936
المناطق_الرياض

قرّر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تشكيل لجنة عاجلة لبحث أسباب القصور والمتسبب فيها بحصوص المشكلات الإدارية والإجرائية التي تواجه المبتعثين بالولايات المتحدة، وقال المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، عبر حسابه بتويتر، إن وزير التعليم أصدر توجيهًا بتشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور حاتم المرزوقي النائب للجامعات والبحث والابتكار؛ وذلك لمعالجة أي إشكاليات إدارية أو إجرائية أو تقنية لدى المبتعثين أو في (سفير2)

وبينما قال «الأحمري»، إن فريق العمل سيتوجه فورًا للملحقية الثقافية في أمريكا لمباشرة المهمة، ورفع تقرير عن أية جوانب قصور والمتسبب بذلك، فقد كانت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، وجّهت بتاريخ 13 يناير الجاري، بإنجاز جميع الطلبات العالقة بنظام (سفير 2)؛ حرصًا على سرعة خدمة الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية

وأوضحت سفارة المملكة في أمريكا -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «تتابع السفارة بتوجيه من سموِّ السفيرة ريما بنت بندر -وبالتنسيق مع الملحقية الثقافية بواشنطن- إنجاز جميع الطلبات العالقة بنظام سفير2»

بدورها، أوضحت وزارة التعليم في أكتوبر الماضي، أن عمليات الحوكمة والأتمتة، التي ينتهجها نظام (سفير2) للمبتعثين، وإطلاق المركز الموحد للإشراف الدراسي؛ ستقود إلى انخفاض نسبة العنصر البشري في الإشراف الدراسي داخل الملحقيات الثقافية في الخارج إلى 5%، بعد أن كانت 59%؛ ما سيعزز من كفاءة الإنفاق بشكل كبير جدًّا

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