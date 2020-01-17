احدث الأخبار

مفاجأة من «إنستجرام».. إخفاء صور «الفوتوشوب»
أبرز المواد
 “الطيران المدني” يصدر توضيحاً بشأن ارتفاع أسعار مواقف مطار جدة الجديد
أبرز المواد
 الصين تسجل أضعف نمو في 29 عاماً مع تأثير حرب التجارة
أبرز المواد
 الليلة في ربع نهائي كأس الملك.. النصر يحل ضيفاً على العدالة
أبرز المواد
 المملكة تتفق مع أثينا على نشر صواريخ باتريوت
أبرز المواد
 وزير التعليم يشكّل لجنة عاجلة لتحديد المسؤول عن أزمة «مبتعثي أمريكا»
أبرز المواد
 ضبط 4 شاحنات محملة بالحطب والفحم المحلي في عسير
أبرز المواد
 كشافة المملكة يتعرفون على تاريخ الكويت في متحف بيت العثمان
أبرز المواد
 السعودية للطيران تمنع سودانيا عنيدا من دخول الطائرة
أبرز المواد
 حل لغز “الطيور النافقة” في بريطانيا.. والنتائج “مفاجئة”
أبرز المواد
 تفاصيل 439 وظيفة للجنسين في الرياض
أبرز المواد
 بعد تداول قصص وخرافات عن “وادي الجن”.. هيئة تطوير المدينة المنورة تحسم الجدل بفريق علمي وهذا ما توصل إليه !
أبرز المواد
مفاجأة من «إنستجرام».. إخفاء صور «الفوتوشوب»

مفاجأة من «إنستجرام».. إخفاء صور «الفوتوشوب»

أبرز المواد
“الطيران المدني” يصدر توضيحاً بشأن ارتفاع أسعار مواقف مطار جدة الجديد

“الطيران المدني” يصدر توضيحاً بشأن ارتفاع أسعار مواقف مطار جدة الجديد

أبرز المواد
الصين تسجل أضعف نمو في 29 عاماً مع تأثير حرب التجارة

الصين تسجل أضعف نمو في 29 عاماً مع تأثير حرب التجارة

أبرز المواد
الليلة في ربع نهائي كأس الملك.. النصر يحل ضيفاً على العدالة

الليلة في ربع نهائي كأس الملك.. النصر يحل ضيفاً على العدالة

أبرز المواد

الصين تسجل أضعف نمو في 29 عاماً مع تأثير حرب التجارة

الصين تسجل أضعف نمو في 29 عاماً مع تأثير حرب التجارة
http://almnatiq.net/?p=821949
المناطق_وكالات

تباطأ النمو الاقتصادي في الصين لأضعف وتيرة في نحو 30 عاما في 2019 في ظل حرب تجارية مضرة مع الولايات المتحدة، مع توقعات بمزيد من التحفيز هذا العام مع سعي بكين لدعم الاستثمار والطلب الضعيفين.

لكن البيانات الصادرة اليوم الجمعة أظهرت أيضا أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أنهى العام الصعب على أداء إيجابي نوعا ما إذ أنعشت هدنة تجارية ثقة الشركات وبدا أن إجراءات اُتخذت في وقت سابق لتحفيز الاقتصاد بدأت تُحدث أثرها.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات تباطؤ نمو الصين إلى 6.1 بالمئة في العام الماضي كما كان متوقعا مقارنة مع 6.6 بالمئة في 2018. وعلى الرغم من أن النمو ما زال قويا بالمعايير العالمية، ويقع ضمن نطاق المستهدف الحكومي، فهو يمثل أضعف وتيرة منذ 1990.

وأثارت بيانات أحدث، بجانب التفاؤل بخصوص اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي جرى توقيعه الأربعاء، الآمال في أن الاقتصاد ربما بلغ أدنى مستوياته وسيبدأ في الارتفاع.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي ستة بالمئة على أساس سنوي، ليستقر مقارنة مع الربع الثالث، على الرغم من أن الارتفاع ما زال يمثل أضعف وتيرة في نحو ثلاثة عقود. كما ارتفع الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة في ديسمبر كانون الأول بأكثر من المتوقع بعد أن أظهروا تحسنا في نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت مصادر معنية بالسياسات لرويترز إن بكين ستضع أهدافا أقل للنمو عند نحو ستة بالمئة للعام الجاري من مستوى يتراوح بين ستة و6.5 بالمئة للعام الماضي، وأنها تعول على زيادة الإنفاق على البنية التحتية لدرء تباطؤ أكثر حدة. ومن المقرر الإعلان عن الأهداف الرئيسية في مارس آذار.

وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد 1.5 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، بوتيرة مماثلة للأشهر الثلاثة السابقة.

روابط ذات صلة

مفاجأة من «إنستجرام».. إخفاء صور «الفوتوشوب»

مفاجأة من «إنستجرام».. إخفاء صور «الفوتوشوب»
“الطيران المدني” يصدر توضيحاً بشأن ارتفاع أسعار مواقف مطار جدة الجديد

“الطيران المدني” يصدر توضيحاً بشأن ارتفاع أسعار مواقف مطار جدة الجديد
الليلة في ربع نهائي كأس الملك.. النصر يحل ضيفاً على العدالة

الليلة في ربع نهائي كأس الملك.. النصر يحل ضيفاً على العدالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*