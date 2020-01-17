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“إير فرانس-كيه.إل.إم” توقف التحليق فوق إيران والعراق

“إير فرانس-كيه.إل.إم” توقف التحليق فوق إيران والعراق
http://almnatiq.net/?p=821977
المناطق - وكالات

أعلنت شركة “إير فرانس- كيه.إل.إم”، اليوم الجمعة، أنها أوقفت التحليق فوق إيران والعراق عقب إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وحلت كل من كانتاس الأسترالية والخطوط الجوية السنغافورية في وقت سابق مسارات جميع الرحلات الجوية لتجنب المجال الجوي العراقي والإيراني.

وألغت طيران الإمارات رحلة من دبي إلى بغداد وأخرى من بغداد إلى دبي يوم الأربعاء 8 من يناير الجاري.

وانضمت الخطوط الفرنسية والأوكرانية لخطوط الطيران في تعلق جميع رحلاتها في الأجواء الإيرانية والعراقية.

وكانت إيران قد شنت هجوما صاروخيا على قوات أميركية وقوات التحالف في العراق، حيث أعلن البنتاغون أن طهران أطلقت أكثر من 10 صواريخ على القوات الأميركية في الأنبار وأربيل، مشيراً إلى أنّه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل الردّ.

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