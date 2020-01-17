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12 ألف زائر ومشارك في ختام مهرجان أندية الحي للبنين والبنات بتعليم جدة

12 ألف زائر ومشارك في ختام مهرجان أندية الحي للبنين والبنات بتعليم جدة

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12 ألف زائر ومشارك في ختام مهرجان أندية الحي للبنين والبنات بتعليم جدة

12 ألف زائر ومشارك في ختام مهرجان أندية الحي للبنين والبنات بتعليم جدة
http://almnatiq.net/?p=821980
المناطق - جدة

اختتم مهرجان أندية الحي للبنين والبنات بتعليم جدة فعالياته مساء أمس ، وسط حضور ومشاركة تجاوزت الـ 12  ألف زائر ومشارك في البرامج والفعاليات التي قدمتها اندية الحي للبنين والبنات لكافة الزوار والتي كانت تناسب كافة شرائح المجتمع واستمرت لمدة ثلاثة أيام في مركز الياسمين مول.

وقال ممثل أندية الحي للبنين بتعليم جدة عوض العتيبي: مهرجان أندية الحي للبنين والبنات بتعليم جدة المقام في مركز الياسمين مول جذب على مدى ثلاثة أيام أكثر من 12  ألف زائر ومشارك من خلال الفعاليات المنفذة في جميع المهرجانات ، والتي كانت تناسب كافة شرائح المجتمع تحت أشراف وتنفيذ متخصصين وتربويين في مجالات متعددة بتعليم جدة، مشيراً إلى أن  المهرجان كان احتفالي وترفيهي واجتماعي اشتمل على ألعاب ومسابقات، ومرسم حر، ودورات تدريبية ، وانشطة متعددة  ومتنوعة وتم السحب على جوائز يومية ، مقدماً شكره  لجميع الزوار والمشاركين والقائمين على المهرجان وفريق العمل من مشرفين ومعلمين وقادة أندية .

من جهتها أوضحت ممثلة أندية الحي للبنات بتعليم جدة ابتسام الردادي بان اركان وفعاليات المهرجان المخصصة للبنات جذبت على مدى ثلاثة أيام الكثير من الاسر والأطفال في الفعاليات المتنوعة والمقدمة من متخصصات من أندية الحي الخاصة بالبنات تمثلت في الفنون الصوتية والبصرية، وركن روبوتي الذكي، والعروض الرقمية، وركن ستيم، وركن نادي دوت كوم، إضافة الى أركان مخصصة لقصص النجاح، وفنون مرحة للأطفال، ومساحات لونية للكبار، وفنون وتصاميم، وإبداع الصورة والعديد من الفعاليات الجاذبة لكافة فئات المجتمع وغيرها من الفعاليات التي قدمت مشاركتها  من 35 نادي حي للبنات بتعليم جدة ، اضافة إلى شركات مجتمعية متعددة  من القطاعات الحكومية والأهلية.

 

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