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“مسام” يؤمن 10 مناطق بالساحل الغربي اليمني من ألغام الحوثي

“مسام” يؤمن 10 مناطق بالساحل الغربي اليمني من ألغام الحوثي
http://almnatiq.net/?p=821988
المناطق - وكالات

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) تأمينه أكثر من عشر مناطق ملغمة في مديريات المخا وموزع والوزاعية في ساحل تعز بعد نزعه أكثر من 10 آلاف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة من مخلفات ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن.

وذكر المشروع، في بيان، أن فريقه تمكن من إعادة السكان المحليين إلى مناطقهم، منطقة جبل النار التابعة لمديرية المخا، غربي اليمن، بعد أن تم تأمين مزارعهم ومساكنهم وممرات طرقهم ومدارسهم من آلاف الألغام والعبوات الناسفة.

وقال العقيد عثمان الجهوري، قائد الفريق عشرين في مسام، إن منطقة جبل النار هي منطقة سكنية وزراعية قامت ميليشيا الحوثي بزراعتها بكميات كبيرة من الألغام، والعبوات الناسفة وبشكل عشوائي، وتسببت في سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين جلّهم من النساء والأطفال.

ويعمل الفريق حالياً على تطهير حقل ألغام تتجاوز مساحته سبعة عشر ألف متر مربع، وتمكن الفريق من تأمين سبعين في المئة من المساحة الإجمالية للحقل بحسب العقيد الجهوري الذي أكد استمرار العمل حتى يتم تأمين المنطقة بشكل كامل.

وأكد شيخ منطقة جبل النار التابعة لمديرية المخا، عمر صالح بعيسي، أن منطقته تم تفخيخها بآلاف الألغام والعبوات الناسفة من قبل ميليشيا الحوثي، ما أجبر السكان على النزوح من منازلهم وترك مزارعهم.

 

وأضاف بعيسي، بعد أكثر من سنتين من النزوح تم تحرير المنطقة، واستبشر السكان المحليون خيرا بذلك، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام عدو آخر تمثل في آلاف الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في الطرق المؤدية للمنطقة، والمزارع، وآبار المياه، ومدارس الأطفال، وحتى المقابر لم تسلم من تلك الألغام.

وأوضح أن السكان لم يستطيعوا العودة إلى مساكنهم ومزارعهم إلا بعد أن تم تأمينها من قبل فريق مسام، مشيداً بالجهود الإنسانية الكبيرة التي يبذلها المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن في تطبيع الحياة وتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم بشكل آمن.

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