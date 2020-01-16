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١٥٠٠ دراج و١٢٠ فريق في مسيرة وطنية في القطيف

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١٥٠٠ دراج و١٢٠ فريق في مسيرة وطنية في القطيف

١٥٠٠ دراج و١٢٠ فريق في مسيرة وطنية في القطيف
http://almnatiq.net/?p=821991
القطيف - فهد المريخي
شهدت محافظة القطيف الجمعة 22 جمادى الأولى 1441هـ انطلاق أكبر مسيرة وطنية تحت شعار “وطن المجد والعلياء”، من الواجهة البحرية وحتى مشروع وسط العوامية.
وشارك في المسيرة أكثر من 1500 دراج من 120 فريقاً من محتلف دول العالم  منها؛ دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ولبنان، ومصر، إلى جانب العديد من المقيمين بالمملكة من جنسيات أوروبية وآسيوية، وفرق عدة وطنية.
وتأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات مهرجان وسط العوامية للدراجات النارية الذي يشرف على تنظيمه  نادي السلام بالعوامية.
وعبر رئيس مجلس إدارة نادي السلام بالعوامية فاضل النمر عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، على دعمهم المتواصل لرياضة المنطقة الشرقية، والفعاليات التي تنظمها أندية المنطقة.
 موضحاً أن المهرجان الذي انطلق مساء الخميس 21 جمادى يضم العديد من الأنشطة والفقرات منها؛ السيارات المعدلة والكلاسيكية، ومشاركة الوكالات والشركات العالمية المختصة في الدراجات النارية، ومسابقة البايك شو، ومشاركة الفرق والفنون الشعبية، ومشاركة الحرفيين والأسر المنتجة، والعديد من الفقرات المختلفة،ويتواصل حتى يوم غد السبت.

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