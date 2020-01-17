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اختتام فعاليات “موسم الرياض”

اختتام فعاليات “موسم الرياض”
http://almnatiq.net/?p=821997
المناطق - واس

اختتمت فعاليات موسم الرياض أمس, حيث شهد الاختتام حفل “ليلى أرض الخيال” الذي أقيم استاد الملك فهد الدولي، حضوراً جماهيرياً كبيراً، تفاعل مع فقرات الحفل، حيث قدم موسم الرياض لزواره باقة متنوعة من الفعاليات، كانت الأكبر مستوى المنطقة.
وبدأ الحفل الذي كان يهدف إلى إيصال رسالة الموسم، عبر قصة “ليلى” الفتاة الصغيرة التي تمثل الرؤية والحلم السعودي، بالفقرة الأولى وهي “ليلى والحلم”، التي عرفت الحضور بالشخصية الرئيسة للحفل ليلى، التي تؤدي دورها الطفلة نورة العبيد، فيما تعكس الفقرة الثانية “الأرض”، ألوان أرض المملكة القديمة وأشكالها وعناصرها وتستعرض كذلك جوهر الحياة سابقاً.
لتتوالى بعدها باقي فقرات الحفل، حيث لكل فقرة معنى ورسالة من خلال اللوحات الاستعراضية والقصائد التي تظهر فيها وشخصياتها الرئيسة، وهي : فقرة الماء، وبوابة العالم، والمملكة بمختلف ألوانها، وتخيلوا المستقبل، وأخيراً فقرة أرض الخيال، التي انضمت من خلاله كل الشخصيات التي التقت بها ليلى في الفقرات الأولى، ليشكلوا صورة الختام لموسم الرياض.
وشارك في إنجاز هذا العمل طاقم عمل مؤلف من 293 شخصاً من 41 جنسية من بينها السعودية، كما تواجد في العرض 488 مؤدٍ.
يذكر أن منطقة “ملاعب الرياض” كانت بداية انطلاق فعاليات #موسم_الرياض بتاريخ 11 أكتوبر 2019م، وتشهد ذات المنطقة ختام فعاليات الموسم بحفل “ليلى أرض الخيال”، الذي شهد حضوراً كبيراً من زوار الموسم.

 

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