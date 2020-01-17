مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات إنسانية متنوعة لدعم المحافظات اليمنية

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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه في 13 مايو 2015 م بتنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في محافظة المهرة اليمنية شملت قطاع الأمن الغذائي والإيوائي وقطاع الصحة والقطاع التعليمي رغبة من المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز في التخفيف من معاناة المحتاجين ومجابهة الأزمة الإنسانية التي يمر بها الأشقاء. وجرى الاستجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل في 6 سبتمبر 2015 م وتقديم مساعدات إيوائية استفاد منها 857.596 فردًا في محافظات المهرة وصنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة وإب وأبين ولحج وشبوة والبيضاء والجوف والمحويت وذمار وحجة ومأرب والضالع وعمران وريمة وصعدة وأرخبيل سقطرى، بقيمة 31 مليونًا و79 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما قدم المركز في 14 نوفمبر 2015 مساعدات للمناطق المتأثرة بإعصار تشابلا وميغ شملت محافظات المهرة وحضرموت وشبوة استفاد منها 28.835 فردًا بقيمة 605.655 دولار أمريكي بالتعاون مع جمعية الإصلاح.

وفي 14 نوفمبر 2015 م أيضًا وزع المركز 218.250 أضحية في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي، استفاد منها 217.250 فردًا بقيمة 900 ألف دولار.

كما وزع المركز في 30 أكتوبر 2017 م، 500 سلة غذائية لمحافظة المهرة بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 30 ألف شخص بقيمة 349.733 دولارًا، ووزع في الأول من مارس 2018 م، 375 ألف كرتون من التمور تزن 3.000 طن، في محافظات المهرة وصنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة وإب وأبين ولحج وشبوة والبيضاء والجوف والمحويت وذمار وحجة ومأرب والضالع وعمران وريمة وصعدة وأرخبيل سقطرى، استفاد منها مليونين و250 ألف فرد بقيمة 12 مليونًا و278 ألف دولار أمريكي بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وعمد مركز الملك سلمان للإغاثة في 20 أبريل 2018 م بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية لتوزيع 70 ألف أضحية في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب، استفاد منها 426 ألف شخص بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليونًا و460 ألف دولار أمريكي.

كما وزع المركز في 15 مايو 2018 م ، 102.170 سلة غذائية في محافظات المهرة و الجوف وحضرموت وسقطرى وشبوة ولحج والضالع وعدن ومأرب بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 613.020 شخصًا بقيمة 7 ملايين دولار، ونفذ مشروع إفطار صائم في اليمن لعام 1439 هـ الموافق 16 مايو 2018 م بالتعاون مع مؤسسة طيبة الخيرية شمل محافظات المهرة و مأرب والجوف وشبوة وعدن وحضرموت وأبين وتعز والحديدة ولحج والضالع والبيضاء، استفاد منها 264.080 فرد بقيمة إجمالية 500 ألف دولار.

وفي 18 سبتمبر 2018 م وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 75 ألف قطعة من الملابس و ألف كرتون من المواد الغذائية للأرامل في محافظات المهرة وشبوة ومأرب وحضرموت والضالع وعدن ولحج وأبين وأرخبيل سقطرى، استفاد منها 25 ألف شخص بقيمة مليون و421 ألف دولار أمريكي، كما نفذ المركز في 17 أكتوبر 2018 م حملة لإغاثة محافظة المهرة لمواجهة إعصار لبان بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 61 ألف فرد، بقيمة 839.066 ألف دولار، ووزع المركز في 12 فبراير 2019م 125 ألف كرتون من التمور تزن ألف طن في محافظات المهرة و لحج وعدن وتعز ومأرب وشبوة والضالع والجوف وحجة وصنعاء وحضرموت والحديدة، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 750 ألف فرد بقيمة 4 ملايين و325 ألف دولار أمريكي.

وجرى تأمين وتوزيع وجبات جافة لإفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك في 20 أبريل 2019 م شملت محافظات المهرة و صنعاء وحضرموت وأبين ولحج والضالع، بالتعاون مع شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية، استفاد منها 306.600 فرد، بقيمة إجمالية تبلغ 666.666 ألف دولار أمريكي، ووزع المركز في الأول من مايو 2019 م بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية مساعدات إيوائية في حالات الطوارئ شملت محافظات المهرة وصنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة وإب وأبين ولحج وشبوة والبيضاء والجوف والمحويت وذمار وحجة ومأرب والضالع وعمران وريمة وصعدة وأرخبيل وسقطرى، استفاد منها 12 ألف شخص بقيمة مليون و257 ألف دولار.

كما قدمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في 5 مايو 2019 م منحة لبرنامج الأغذية العالمي لتقديم مساعدات الغذاء والتغذية لمحافظات المهرة وصنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة وإب وأبين ولحج وشبوة والبيضاء والجوف والمحويت وذمار وحجة ومأرب والضالع وعمران وريمة وصعدة وأرخبيل سقطرى، استفاد منها 13 مليونًا و200 ألف شخص بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليون دولار.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة في 5 مايو 2019 م، 20 ألف أضحية في محافظتي المهرة و مأرب بالتعاون مع شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية ، استفاد منها 480 ألف شخص بقيمة مليونين و581 ألف دولار، كما نفذ المركز بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية مشروع “كساء فرحتكم فرحتنا – مبادرات عيد الفطر 1440 هـ” الموافق 20 مايو 2019 في محافظات المهرة وعدن ومأرب وحضرموت، استفاد منها 4.244 شخصًا بقيمة 266.680 دولارًا أمريكيًا، ونفذ المركز مشروع “كساء فرحتكم فرحتنا 2 – فرحة عيد الأضحى 1440هـ – 2019 م ) الموافق 23 يوليو 2019 بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية، في محافظات المهرة و الضالع ولحج والحديدة والجوف وحضرموت وعدن ومأرب وسقطرى، استفاد منها 15 ألف شخص بقيمة 533.869 ألف دولار أمريكي.

كما وزع المركز 20 ألف كرتون من اللحوم في 17 أكتوبر 2019 بالتعاون مع شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية في محافظات المهرة و أبين وتعز وحجة وشبوة وعدن ولحج ومأرب وصنعاء، استفاد منها 480 ألف شخص بقيمة مليونين و666 ألف دولار أمريكي، وعمد المركز في 3 يناير 2020 م لتأمين وتوزيع المساعدات الغذائية في محافظات المهرة و حضرموت ومأرب والجوف بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 90 ألف شخص بقيمة 3 ملايين و253 ألف دولار أمريكي.

أما في مجال مشاريع قطاع الصحة والمياه والإصحاح البيئي فقد عمل المركز في 2 مارس 2017 م على تنفيذ مشروع الإمداد المائي بالمحافظات اليمنية بما فيها محافظة المهرة بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية استفاد منه مليونين و914 ألف شخص بقيمة مليون و353 ألف دولار، وفي 2 مارس 2017 م نفذ المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية مشروع مكافحة سوء التغذية بعدد من المحافظات اليمنية بما فيها محافظة المهرة استفاد منه 348.468 شخص بقيمة مليوني دولار، وفي 15 يونيو 2017 نفذ المركز مشروع

الاستجابة وعلاج وباء الكوليرا في بعض المحافظات اليمنية ومنها محافظة المهرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية استفاد منه 17 مليونًا و100 ألف فرد بقيمة 8 ملايين و224 ألف دولار، كما نفذ المركز في عدد من المحافظات اليمنية بما فيها المهرة مشروع علاج ومكافحة مرض الكوليرا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في 12 ديسمبر 2017 م استفاد منه 181.386 فردًا بقيمة 22 مليونًا و 38 ألف دولار، وجرى تنفيذ مشروع علاج ومكافحة وباء الكوليرا في مرحلة التنسيق في عدد من المحافظات اليمنية بما فيها المهرة في 12 ديسمبر 2019 م، استفاد منه 181.386 فردًا بقيمة 701.165 ألف دولار، ومشروع علاج الكوليرا في مرحلة الوقاية في عدد من المحافظات اليمنية بما فيها المهرة في 13 فبراير 2018 استفاد منه 11 مليونًا و230 ألف شخص بقيمة 4 ملايين و22 ألف دولار، ومشروع علاج الكولير في مرحلة الترصد في عدد من المحافظات اليمنية بما فيها المهرة في 13 فبراير 2018 م، استفاد منه 11 مليونًا و230 ألف شخص بقيمة 5 ملايين 843 ألف دولار، ومشروع علاج الكوليرا في مرحلة التشخيص في عدد من المحافظات اليمنية بما فيها المهرة في 13 فبراير 2018 م، استفاد منه 192 ألف شخص بقيمة مليون و 93 ألف دولار.

كما عمل المركز لتحسين مستوى التغطية باللقاحات بين الأطفال دون سن 5 سنوات في عدد من المحافظات اليمنية بما فيها محافظة المهرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في 29 مايو 2018، بقيمة 4 ملايين و775 ألف دولار أمريكي، وتأمين احتياجات مراكز الغسيل الكلوي في عدد من المحافظات اليمنية بما فيها محافظة المهرة لمدة 6 أشهر في 11 أغسطس 2018 م استفاد منه 500 شخص بقيمة إجمالية 5 ملايين و600 ألف دولار أمريكي، ودعم المشروعات الإغاثية والإنسانية في عدد من المحافظات اليمنية بما فيها محافظة المهرة ( مكافحة وباء الكوليرا ) في 22 مايو 2019 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية استفاد منه 1.084.000 شخص بقيمة 10 ملايين دولار، وإجراء التدخلات التغذوية المتكاملة لمعالجة سوء التغذية الحاد الوخيم في المناطق المعرضة لخطر كبير من المجاعة في اليمن ومنها محافظة المهرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، في 22 مايو 2019 م، استفاد منها مليون و400 ألف شخص بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، وتأمين الأجهزة والمستلزمات الطبية والمختبر لمستشفى مديرية الغيضة بمحافظة المهرة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في 15 أبريل 2018 م، استفاد منه 28 ألف شخص بقيمة 386.666 دولارًا، ودعم مراكز السرطان بالأدوية والمحاليل الوريدية في عدد من المحافظات اليمنية بما فيها محافظة المهرة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في 25 نوفمبر 2019 م استفاد منه ألفي شخص بقيمة 74.996 دولارًا .

وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة في القطاع التعليمي 2.000 طاولة وكرسي لدعم العملية التعليمية في محافظة المهرة من خلال مشروع “معًا لأجل التعليم في اليمن”.