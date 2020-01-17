متحدث إمارة عسير: لاصحة لصدور توجيه بنشر أسماء وأرقام المسؤولين بالمنطقة

المناطق - أبها

نفى المشرف على الشؤون الإعلامية؛ المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري؛ صحة ماتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول توجيه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بنشر أسماء وأرقام هواتف جميع المسؤولين المدنين والعسكريين والقضاة والمشايخ والأعيان في المنطقة؛ وإلزامهم بالرد على أي اتصال يردهم وقت الدوام الرسمي؛ مؤكداً على أن إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز وغيرها من الإدارات الحكومية تستقبل الشكاوى والاقتراحات وطلبات المواطنين عبر القنوات الرسمية المتاحة؛ وسمو أمير منطقة عسير يستقبل المواطنين في المجلس العام بالإمارة في أوقات محددة لدى الجميع.

وطالب متحدث إمارة منطقة عسير تحرّي الدقة وعدم نشر وتداول أي معلومات لم تصدر من الجهة المعنية؛ والتأكد من صحة أي معلومة قبل إعادة نشرها.