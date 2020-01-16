احدث الأخبار

1500 دراج و 120 فريقاً في أكبر مسيرة بمحافظة القطيف
الرياضة
 جامع علي بن أبي طالب بالحريق يشهد إقامة أول صلاة جمعة
منطقة الرياض
 حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ مواطن ومرافقه تعطل قاربهما في عرض البحر
منطقة المدينة المنورة
 فعاليات “برتقالة حائل” تشهد إقبالاً كبيراً من زوار موسم حائل
منطقة حائل
 وزارة الثقافة تدعم برنامجاً تعليمياً للمصممين والحِرفيين في جدة التاريخية
أبرز المواد
 إصدار 2,913,170 تاشيرة عمرة و 2,595,830 معتمرا يصلون إلى المملكة
أبرز المواد
 أمطار على محافظة الوجه
منطقة تبوك
 متحدث إمارة عسير: لاصحة لصدور توجيه بنشر أسماء وأرقام المسؤولين بالمنطقة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات إنسانية متنوعة لدعم المحافظات اليمنية
أبرز المواد
 اختتام فعاليات “موسم الرياض”
أبرز المواد
 ١٥٠٠ دراج و١٢٠ فريق في مسيرة وطنية في القطيف
المنطقة الشرقية
 “مسام” يؤمن 10 مناطق بالساحل الغربي اليمني من ألغام الحوثي
أبرز المواد
1500 دراج و 120 فريقاً في أكبر مسيرة بمحافظة القطيف

1500 دراج و 120 فريقاً في أكبر مسيرة بمحافظة القطيف

الرياضة
جامع علي بن أبي طالب بالحريق يشهد إقامة أول صلاة جمعة

جامع علي بن أبي طالب بالحريق يشهد إقامة أول صلاة جمعة

منطقة الرياض
حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ مواطن ومرافقه تعطل قاربهما في عرض البحر

حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ مواطن ومرافقه تعطل قاربهما في عرض البحر

منطقة المدينة المنورة
فعاليات “برتقالة حائل” تشهد إقبالاً كبيراً من زوار موسم حائل

فعاليات “برتقالة حائل” تشهد إقبالاً كبيراً من زوار موسم حائل

منطقة حائل

فعاليات “برتقالة حائل” تشهد إقبالاً كبيراً من زوار موسم حائل

فعاليات “برتقالة حائل” تشهد إقبالاً كبيراً من زوار موسم حائل
http://almnatiq.net/?p=822038
المناطق - واس

شهدت فعاليات مهرجان “برتقالة حائل” التي دشنها وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح بن صالح المطيري في مزرعة عبدالكريم العبيداء بقرية القاعد الأسبوع الماضي بالتزامن مع إجارة منتصف العام الدراسي إقبالاً كبيراً من زوار موسم حائل.
وأوضح صاحب المزرعة المسؤول عن المهرجان عبدالكريم العبيداء أن المهرجان يشارك فيه عدد من المزارعين لعرض منتجاتهم, مبيناً المزايا النوعية لبرتقالة حائل التي أصبحت بغزارة إنتاجها والأبحاث التي أجريت عليها في مراكز الأبحاث الزراعية المتخصصة من أهم الأشجار الزراعية في المنطقة, لافتاً الانتباه إلى أن المهرجان وفر أجواءً تفاعلية ومعرفية لجميع شرائح المجتمع.
وأضاف العبيداء أن هناك جهود كبيرة للمحافظة على شجرة برتقالة حائل التي تمتاز بوفرة إنتاجها وجودتها ومقاومتها لدرجات الحرارة المنخفضة, منوهاً بدعم واهتمام سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه لمهرجانات المنطقة ومهرجان “برتقالة حائل”, مقدماً الشكر للجهات الحكومية والمزارعين كافة الذين أسهموا في نجاح المهرجان في نسخته الأولى, مؤكداً أنه جرى تهيئة البيئة الترفيهية المشجعة والداعمة لأفراد الأسرة في المزرعة لاستقبال الزوار يومياً.

 

روابط ذات صلة

مدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها

مدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها
50 ألف زائر ل “موسم حائل” في أسبوعه الأول

50 ألف زائر ل “موسم حائل” في أسبوعه الأول
سمو نائب أمير منطقة حائل يقدم العزاء لأسرة الرشيد

سمو نائب أمير منطقة حائل يقدم العزاء لأسرة الرشيد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*