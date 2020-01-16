فعاليات “برتقالة حائل” تشهد إقبالاً كبيراً من زوار موسم حائل

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شهدت فعاليات مهرجان “برتقالة حائل” التي دشنها وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح بن صالح المطيري في مزرعة عبدالكريم العبيداء بقرية القاعد الأسبوع الماضي بالتزامن مع إجارة منتصف العام الدراسي إقبالاً كبيراً من زوار موسم حائل.

وأوضح صاحب المزرعة المسؤول عن المهرجان عبدالكريم العبيداء أن المهرجان يشارك فيه عدد من المزارعين لعرض منتجاتهم, مبيناً المزايا النوعية لبرتقالة حائل التي أصبحت بغزارة إنتاجها والأبحاث التي أجريت عليها في مراكز الأبحاث الزراعية المتخصصة من أهم الأشجار الزراعية في المنطقة, لافتاً الانتباه إلى أن المهرجان وفر أجواءً تفاعلية ومعرفية لجميع شرائح المجتمع.

وأضاف العبيداء أن هناك جهود كبيرة للمحافظة على شجرة برتقالة حائل التي تمتاز بوفرة إنتاجها وجودتها ومقاومتها لدرجات الحرارة المنخفضة, منوهاً بدعم واهتمام سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه لمهرجانات المنطقة ومهرجان “برتقالة حائل”, مقدماً الشكر للجهات الحكومية والمزارعين كافة الذين أسهموا في نجاح المهرجان في نسخته الأولى, مؤكداً أنه جرى تهيئة البيئة الترفيهية المشجعة والداعمة لأفراد الأسرة في المزرعة لاستقبال الزوار يومياً.