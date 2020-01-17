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حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ مواطن ومرافقه تعطل قاربهما في عرض البحر

حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ مواطن ومرافقه تعطل قاربهما في عرض البحر
http://almnatiq.net/?p=822047
المناطق - المدينة المنورة
تمكنت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة المدينة المنورة، يوم الجمعة ٢٢/ ٥/ ١٤٤١هـ، من إنقاذ مواطن ومرافقة بعد أن تعطل قاربهما في عرض البحر، بمنطقة الشرم التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع.
وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة المكلف، العميد حسن إبراهيم الحربي، أنه ورد بلاغ لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب يفيد بتعطله في عرض البحر، وفور استلام البلاغ، تم تحديد موقع القارب، و تم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز الشرم لتقديم المساعدة اللازمة، حيث تم قطر القارب وإيصاله للمرسى، والتأكد من سلامة ربان القارب ومرافقه، وتبين بأنهما بصحة جيدة، ولله الحمد.
وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع ملاك الوسائط البحرية بأخذ الحيطة والحذر، والكشف على وسائطهم وإجراء الصيانة الدورية لها وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات حفاظاً على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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