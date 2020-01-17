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النصر يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك بأقدام حمدالله
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المناطق - الرياض

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على مستضيفه العدالة بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن دور الثمانية من البطولة.

أنهى الفريقان زمن الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط غياب الفاعلية في الميدان عدا فرصة خطرة لفريق النصر أهدرها امرابط عند الدقيقة ١١ من زمن الشوط بعد تلقيه بينية داخل المنطقة ليسدد الكرة وترتطم في الحارس.

وفي زمن الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة ٥١ تمكن حمدالله من تحقيق هدف التقدم لفريق النصر بعد تلقيه لكرة عكسية أمام المرمى أكملها في الشباك وبهذا الهدف عبر النصر إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

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