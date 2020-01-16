تغريدتان لنائب أمير جازان ووزير الثقافة تلفت الأنظار حول مهرجان الداير للبُن

الداير - فضة عطيف :

شدد سمو نائب أمير منطقة جازان ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز ، على مضاعفة الجهود من أجل إنجاح مهرجان البن في نسخته السابعة ، وذلك خلال نشر سموه على حسابه الخاص في موقع تويتر تقرير صحفي عن البن الخولاني بجبال الداير

فيما أكد سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود أن في جنوب وطننا الغالي هناك رواية عن البن الخولاني لم تحك بعد ، ونشر معالي وزير الثقافة تغريدة على مدونته في تويتر تعليقًا على فيديو صحفي نشر عن أحد مزارعي البن بجبال بني مالك بمحافظة الداير.

وكانت صحيفة عرب نيوز التي تنشر باللغة الإنجليزية قد نشرت تحقيقًا صحفيًا مصورًا عن البن الخولاني بجبال بني مالك بمحافظة الداير تزامنًا مع استعدادات المحافظة لمهرجان البن السابع نهاية شهر يناير الحالي.

ووصفت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث (نحن تراثنا) التحقيق بالرائع عن البن الخولاني عبر حسابها في تويتر.

ومن المقرر أن يرعى سمو أمير منطقة جازان و بحضور سمو نائبه انطلاق فعاليات مهرجان البن السابع 30 يناير الحالي وهو المهرجان الذي تستضيفه الداير سنويًا لبيع و شراء منتج البن وتتخلله العديد من الفعاليات و البرامج المسرحية و الثقافية و الفنية إلى جانب الدورات التدريبية و السياحية ويستمر لمدة 6 أيام.