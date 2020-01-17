احدث الأخبار

انطلاق مهرجان كؤوس الملوك الخامس بنادي الفروسية
أبرز المواد
 رسميا.. راموس يغيب عن ريال مدريد في مواجهة إشبيلية وبنزيما يعود
أبرز المواد
 المعلمي يلتقي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة
أبرز المواد
 رائدة ناسا تنشر صورا مؤثرة لدخان حرائق أستراليا من الفضاء
أبرز المواد
 وزير الشؤون البلدية يوجه بإلزام المطاعم وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة
أبرز المواد
 بومبيو: واشنطن ستستخدم العقوبات ضد الشركات الصينية التي تتعامل مع إيران
أبرز المواد
 أمير منطقة ‏ الحدود الشمالية يوجّه بنقل المواطن الحميدي البناقي لتلقي العلاج في إحدى المستشفيات المتخصصة بالرياض
منطقة الحدود الشمالية
 تغريدتان لنائب أمير جازان ووزير الثقافة تلفت الأنظار حول مهرجان الداير للبُن
منطقة جازان
 السفير المعلمي يقيم حفل استقبال على شرف الشربا السعودي لدى مجموعة العشرين
أبرز المواد
 اليمن.. العثور على لغم بحري إيراني الصنع بالبحر الأحمر
أبرز المواد
 النصر يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك بأقدام حمدالله
أبرز المواد
 كندا تطالب بتحقيق شامل في حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة
أبرز المواد
انطلاق مهرجان كؤوس الملوك الخامس بنادي الفروسية

انطلاق مهرجان كؤوس الملوك الخامس بنادي الفروسية

أبرز المواد
رسميا.. راموس يغيب عن ريال مدريد في مواجهة إشبيلية وبنزيما يعود

رسميا.. راموس يغيب عن ريال مدريد في مواجهة إشبيلية وبنزيما يعود

أبرز المواد
المعلمي يلتقي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة

المعلمي يلتقي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة

أبرز المواد
رائدة ناسا تنشر صورا مؤثرة لدخان حرائق أستراليا من الفضاء

رائدة ناسا تنشر صورا مؤثرة لدخان حرائق أستراليا من الفضاء

أبرز المواد

بومبيو: واشنطن ستستخدم العقوبات ضد الشركات الصينية التي تتعامل مع إيران

بومبيو: واشنطن ستستخدم العقوبات ضد الشركات الصينية التي تتعامل مع إيران
http://almnatiq.net/?p=822086
المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوباتها ضد الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران.

وجاء تصريح بومبيو عبر برنامج Hugh Hewitt Radio Sho الإذاعي، في إجابة عما إذا كانت الصين ملزمة بوقف شراء النفط الإيراني.

وقال بومبيو: “هذا غير قانوني، وانتهاك للقانون الأمريكي، وسوف نبذل قصارى جهدنا لتطبيق عقوباتنا على أي شخص ينتهك نظام العقوبات الأمريكي”.

وأضاف: “في حال اشترت شركة أو منظمة صينية بضائع من إيران في انتهاك لقوانيننا، سنبذل قصارى جهدنا لتطبيق هذه العقوبات على جميع الذين ينتهكون قيودنا”.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين صرح في 12 يناير، بأن السلطات الأمريكية تجري مشاورات مع المسؤولين الصينيين لدفع بكين لوقف شراء النفط من إيران.

وأشار الوزير إلى أن واشنطن فرضت في السابق عقوبات على عدد من الشركات الصينية التي تنقل النفط الإيراني.

ووقعت الولايات المتحدة والصين مساء الأربعاء “اتفاق المرحلة الأولى” لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين الذي اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “أنه سيؤدي إلى عالم أكثر استقرارا”.

روابط ذات صلة

انطلاق مهرجان كؤوس الملوك الخامس بنادي الفروسية

انطلاق مهرجان كؤوس الملوك الخامس بنادي الفروسية
رسميا.. راموس يغيب عن ريال مدريد في مواجهة إشبيلية وبنزيما يعود

رسميا.. راموس يغيب عن ريال مدريد في مواجهة إشبيلية وبنزيما يعود
المعلمي يلتقي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة

المعلمي يلتقي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*