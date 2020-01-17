بومبيو: واشنطن ستستخدم العقوبات ضد الشركات الصينية التي تتعامل مع إيران

المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوباتها ضد الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران.

وجاء تصريح بومبيو عبر برنامج Hugh Hewitt Radio Sho الإذاعي، في إجابة عما إذا كانت الصين ملزمة بوقف شراء النفط الإيراني.

وقال بومبيو: “هذا غير قانوني، وانتهاك للقانون الأمريكي، وسوف نبذل قصارى جهدنا لتطبيق عقوباتنا على أي شخص ينتهك نظام العقوبات الأمريكي”.

وأضاف: “في حال اشترت شركة أو منظمة صينية بضائع من إيران في انتهاك لقوانيننا، سنبذل قصارى جهدنا لتطبيق هذه العقوبات على جميع الذين ينتهكون قيودنا”.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين صرح في 12 يناير، بأن السلطات الأمريكية تجري مشاورات مع المسؤولين الصينيين لدفع بكين لوقف شراء النفط من إيران.

وأشار الوزير إلى أن واشنطن فرضت في السابق عقوبات على عدد من الشركات الصينية التي تنقل النفط الإيراني.

ووقعت الولايات المتحدة والصين مساء الأربعاء “اتفاق المرحلة الأولى” لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين الذي اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “أنه سيؤدي إلى عالم أكثر استقرارا”.