رائدة ناسا تنشر صورا مؤثرة لدخان حرائق أستراليا من الفضاء

المناطق - وكالات

شاركت رائدة الفضاء التابعة لوكالة ناسا كريستينا كوتش، رسالة قصيرة ولكنها قوية من الفضاء، يوم الثلاثاء 14 يناير، قالت فيها: “أستراليا.. قلوبنا وأفكارنا معك”.

ونشرت كوتش، التي تتواجد حاليا على متن محطة الفضاء الدولية، عبر حسابها الشخصي على “تويتر”، مجموعة من الصور للدخان الناتج عن حرائق أستراليا، كما يتضح من زاوية نظرها التي تقع على بعد 400 كم فوق الأرض.

ويمكن رؤية 70% من مساحة أستراليا البالغة 3 ملايين ميل مربع، مغطاة بطبقة من الدخان باللونين الرمادي والبني.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، إنه بحلول يوم 8 يناير: “كان عب السماء ضبابيا وتسبب في تلوين شروق الشمس وغروبها”.

وبحسب إحصاءات الأسبوع الماضي، فإن حرائق أستراليا، التي تعد الأسوأ في البلاد، التهمت 25 مليون فدان، وأودت بحياة 27 شخصا ودمرت ألفي منزل، فيما يخشى أن يبلغ عدد الحيوانات التي نفقت خلال هذا الكارثة الطبيعية، مليارا.

وتتبعت الأقمار الصناعية نمو حرائق الغابات في أستراليا لأسابيع. وحددت الكاميرات أيضا النقاط الساخنة للحرائق في ضوء الأشعة تحت الحمراء، وهو أمر غير مرئي للعين البشرية.

Australia. Our hearts and thoughts are with you. pic.twitter.com/6D7AS4LaDe

— Christina H Koch (@Astro_Christina) January 14, 2020