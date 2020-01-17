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الأمير سعود بن نايف يسلم كأس الأمير نايف ضمن كرنفال كؤوس الملوك

الأمير سعود بن نايف يسلم كأس الأمير نايف ضمن كرنفال كؤوس الملوك

الرياضة

أكد أن ميدان الملك عبدالعزيز شهد نقلة نوعية على مختلف المستويات

الأمير سعود بن نايف يسلم كأس الأمير نايف ضمن كرنفال كؤوس الملوك

الأمير سعود بن نايف يسلم كأس الأمير نايف ضمن كرنفال كؤوس الملوك
http://almnatiq.net/?p=822117
المناطق - فهد المريخي

سلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم (الجمعة) في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض، كأس المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله-، والذي يقام ضمن فعاليات كرنفال كؤوس الملوك الخامس.

ونوه سموه بما تحظى رياضة الفروسية من دعمٍ واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-، مؤكداً أن هذا الكرنفال الذي يحمل أسماء شخصيات خدمت دينها وبلادها، والوفاء قيمة لا تستغرب من قادةٍ هذه البلاد الذي نشأو وارسوا قيمة الوفاء، ورسخها خادم الحرمين الشريفين بانطلاقة هذا الكرنفال قبل خمس سنوات، مشيداً بالتطورات التي شهدتها منافسات ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، في ظل متابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس الإدارة، مباركاً سموه للجواد الفائز (على صواب) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله-، متمنياً لبقية المشاركين حظاً أوفر في بقية المنافسات.

وأقيمت المنافسة على الكأس ضمن المهرجان السادس والأربعين لمنافسات الميدان، على مسافة ١٦٠٠م، للأفراس والأحصنة عمر ٤سنوات، للإنتاج المحلي في جميع الدرجات، وحصل على المركز الأول الخيل (على صواب ابن عادل) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله-، المدرب بدر سعود رزيق، والخيال كامليو اوسبينا، وشهد الشوط مشاركة من اسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بـ (منتهزه) و (شاكي)، و (بدر المغتره) للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، و (مصابيح) و (مجتاحه) للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و (انترلاكن) للأمير تركي بن ممدوح، و (جينيفر) لاسطبل الأصايل، و (رصاص) لأبناء نايف العنزي، و (ربيع بلادي) لأبناء محمد الطيار، و (متكيف) لهادي آل مرزوق، و (فهد نجد) لاسطبل نوادر الخيل.

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