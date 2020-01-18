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رد أمريكي على تهديد خامنئي.. وعقوبات على قائد بالحرس الثوري

رد أمريكي على تهديد خامنئي.. وعقوبات على قائد بالحرس الثوري
http://almnatiq.net/?p=822124
المناطق - وكالات

قال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، الجمعة إن التهديدات التي تطلقها طهران ستؤدي فقط إلى عزلتها بدرجة أكبر، وذلك بعدما قال مرشدها علي خامنئي إن بلاده قد تنقل المعركة خارج حدودها.

وأضاف هوك للصحفيين في إفادة أن الولايات المتحدة فرضت أيضا عقوبات على قيادي في الحرس الثوري الإيراني برتبة برجادير جنرال في أحدث خطوة من بلاده ضد إيران.

وقال هوك إن فرض العقوبات على حسن شهربور جاء على خلفية دوره في قمع المظاهرات ضد النظام الإيراني.

واعتبر المبعوث الأميركي أنه لم يتبق من الاتفاق النووي مع إيران ما يستحق الحفاظ عليه بعدما انتهكته طهران 5 مرات على الأقل، واستغلته لتنفيذ سياساتها التوسعية في المنطقة.

وأكد أن العقوبات الأميركية على إيران “فعالة للغاية” وأثرت على الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل سياسة العقوبات للضغط على النظام الإيراني.

وأكد هوك أن النظام الإيراني بدأ تزوير الانتخابات المقبلة “من الآن”.

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