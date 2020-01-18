مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد يستذكر رمز النصر الأمير عبدالرحمن بن سعود بتغريدة

المناطق - الرياض

استذكر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رمز النصر الأمير عبدالرحمن بن سعود بتغريدة.

وقال العساكر في تغريدة بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “أستذكر الأمير #عبدالرحمن_بن_سعود رمز الرياضة السعودية كان حضوره شُعلة انتصارات”.

وأضاف في التغريدة “وحديثه يرجح موازين الحماسة صنع روحا للمنافسات.. وفريقا كبيرا وإن مرت 16 عاما على رحيله يرحمه الله يظل الذهبي الذي يستوطن الذاكرة”.