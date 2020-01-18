117 مليارديراً في دافوس.. لإزالة الفوارق بين أغنياء العالم وفقرائه!

117 مليارديراً في دافوس.. لإزالة الفوارق بين أغنياء العالم وفقرائه!

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117 مليارديراً في دافوس.. لإزالة الفوارق بين أغنياء العالم وفقرائه!

117 مليارديراً في دافوس.. لإزالة الفوارق بين أغنياء العالم وفقرائه!
http://almnatiq.net/?p=822139
المناطق_وكالات

فيما تتسع الهوة بين الأغنياء والمعدمين؛ تستعد سويسرا هذا الأسبوع لاستقبال 117 مليارديراً سيشاركون في أشغال منتدى دافوس الاقتصادي، الواقع على جبال الألب المغطاة بالثلوج الكثيفة. وقدرت بلومبيرغ مجموع ثروات هؤلاء المليارديرات بنحو 500 مليار دولار. وأبرزهم مؤسس بريدجوتر راي داليو، ورئيس مجموعة بلاكستون ستيف شوارترزمان، ورئيس بنك جي بي مورغان تشيس آند كومباني جايمي ديمون. وقد وردت هذه الأسماء ضمن قائمة تضم نحو 2000 شخص، يمثلون 100 دولة، في فعاليات منتدى دافوس السنوي. وستصل غالبية هؤلاء الأثرياء إلى دافوس على متن طائراتهم الخاصة. ويبلغ سعر شطيرة النقانق (هوت دوغ) في المنتدى 43 دولاراً! وسيشارك في المنتدى 18 مليارديراً من الهند، تقدر ثرواتهم مجتمعة بـ 100 مليار دولار. وسيناقش منتدى دافوس هذا العام إحداث التوازن المطلوب بين عدم المساواة المحلي والعالمي، وإزالة الحواجز القانونية التي تحول دون المساواة

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