وزير التعليم يتخذ أول قرار عقب تعطل نظام “سفير 2” !

وزير التعليم يتخذ أول قرار عقب تعطل نظام “سفير 2” !

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وزير التعليم يتخذ أول قرار عقب تعطل نظام “سفير 2” !

وزير التعليم يتخذ أول قرار عقب تعطل نظام “سفير 2” !
http://almnatiq.net/?p=822141
المناطق_الرياض

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرارا بتشكيل فريق عمل برئاسة النائب للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، لمعالجة أي إشكاليات إدارية أو إجرائية أو تقنية لدى المبتعثين أو في نظام “سفير 2”.

وقال المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري: إن توجيه الوزير تضمن ضرورة التوجه الفوري إلى الملحقية الثقافية في أمريكا لمعالجة الإشكاليات، ورفع تقرير عن أي جوانب قصور والمتسبب في ذلك.

وأضاف أن نظام “سفير 1” كان يقدم خدماته بشكل أسرع، مطالبين وزارة التعليم بالتدخل لمعالجة الوضع، وإعادة العمل بالنظام السابق.

يذكر أن عدد من المبتعثين تذمروا مؤخراً من تسبب نظام “سفير 2” الذي أطلقته وزارة التعليم مؤخراً في تعطيل إنجاز معاملاتهم، لافتين إلى أن النظام أدخل بعضهم في إشكاليات تتصل برسوم دراستهم، واستحقاقاتهم الأخرى.

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