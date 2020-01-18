الدفاع المدني يحّذر من التقلبات المناخية بجازان

الدفاع المدني يحّذر من التقلبات المناخية بجازان

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الدفاع المدني يحّذر من التقلبات المناخية بجازان

الدفاع المدني يحّذر من التقلبات المناخية بجازان
http://almnatiq.net/?p=822156
المناطق_جازان

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من التقلبات المناخية التي تشهدها المرتفعات الجبلية بالمنطقة وذلك خلال الساعات القادمة وحتى ساعات الصباح من يوم السبت، إذ تشهد المحافظات الجبلية بالمنطقة حالة من الضباب على المرتفعات الجبلية وذلك بناءًا على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

ودعا المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد بن يحيى الغامدي جميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند قيادة السيارات في الطرق الجبلية، مؤكدًا أن الحالة تستوجب الحرص والحذر أثناء القيادة وذلك بسبب تدني في مدى الرؤية

وحثّ العقيد الغامدي الجميع لمتابعة ما يصدر عن الدفاع المدني من تحذيرات وتوجيهات عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي

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