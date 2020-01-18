وظائف شاغرة بتخصصي الملك فيصل

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء وفق التالي:

2- مساعد الرعاية الدوائية الرياض قسم صيدلية المرضى المنومين (Medication Care Assistant): الثانوية العامة ( بدون خبرة) أو الكفاءة المتوسطة مع خبرة لا تقل عن سنة كمراسل

3- كهربائي ثاني قسم الهندسة الكهربائية الرياض (Electrician II): دبلوم أو تدريب مهني بعد الثانوية في تخصص (الكهرباء)،أو الثانوية مع خبرة سنتين ورخصة قيادية سارية المفعول

4 ميكانيكي تدفئة وتبريد وتكييف ثاني قسم صيانة المستشفى الرياض (HVAC Mechanic II): دبلوم أو تدريب مهني بعد الثانوية ( تخصص مناسب) أو الثانوية مع خبرة سنتين ورخصة قيادية سارية المفعول

5 كاتب حمية قسم خدمات الطعام للمرضى الرياض (Diet Clerk): الثانوية العامة مع تدريب معتمد في مجال التغذية والطعام وخبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال

6 سكرتير ثاني إدارة الخدمات المالية الرياض (Hospital Assistant II): الثانوية العامة كحد أدنى مع تدريب معتمد في برامج الأوفيس وخبرة لا تقل عن سنتين وإجادة اللغة الإنجليزية والطباعة السريعة

7 مساعد إداري ثاني (Administrative Assistant II): درجة البكالوريوس أو الماجستير في (إدارة المستشفيات) وخبرة 3 سنوات لحملة الماجستير أو 5 سنوات للبكالوريوس

8 متابع ثالث قسم متابعة طلبات الشراء الرياض (Expediter III): بكالوريوس أو دبلوم معهد الإدارة في (إدارة المستشفيات) ولا يشترط خبرة لحملة البكالوريوس وللدبلوم يشترط خبرة سنة