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حفظ النعمة قرار لوزير الشؤون القروية نال اعجاب الجميع

حفظ النعمة قرار لوزير الشؤون القروية نال اعجاب الجميع
http://almnatiq.net/?p=822179
المناطق_عادل الزهراني
تفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع قرار حفظ النعمة والذي وجّه به  وزير الشؤون البلدية المكلف جميع الأمانات بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة، ليلقى القرار اعجابا  وثناء من المغردين الذين طالما اشتكوا من تلك المعضلة الاجتماعية.
فغرد عبدالله الهاجري
“أفضل قرار بصراحة، كمية الهدر في النعمة وبالذات في الزواجات والمناسبات تستدعي مثل هذا القرار، الله يديمها من نِعم”.
كما غردت  لمى القصيبي
“خطوة رائعة دائمًا في المطاعم، أتساءل عن مصير فائض الطعام وهل المطعم أو الفندق متعاقدين مع جمعيات خيرية”.
وغرد صلاح الغيدان
“الله يحفظك كما حفظت النعمة، الحمد لله قرار سيسد جوع الكثير من المحتاجين”.
كما غرد نايف العلياني
“للعلم فقط: نحن في السعودية‬⁩ نهدر ونفقد من الأطعمة سنوياً ما قيمته 13 مليار ريال تقريباً، لذا لدوام النعمة لابد الحفاظ عليها”.

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