“نجران” الخبز بالمجان.. وهكذا سيتم الإعلان عن المحلات التي توزعه

“نجران” الخبز بالمجان.. وهكذا سيتم الإعلان عن المحلات التي توزعه

أبرز المواد
تطورات جديدة في قضية «مركزية» الحرم.. التلاعب بتعويضات الـ6 مليارات يقود لـ3 مسؤولين !

تطورات جديدة في قضية «مركزية» الحرم.. التلاعب بتعويضات الـ6 مليارات يقود لـ3 مسؤولين !

أبرز المواد
خسائر كبيرة للحوثي في الحديدة والضالع

خسائر كبيرة للحوثي في الحديدة والضالع

أبرز المواد
حماية المستهلك : لا يحق للمدارس الأهلية منع الطلاب من استلام الكتب بسبب الرسوم

حماية المستهلك : لا يحق للمدارس الأهلية منع الطلاب من استلام الكتب بسبب الرسوم

أبرز المواد

تطورات جديدة في قضية «مركزية» الحرم.. التلاعب بتعويضات الـ6 مليارات يقود لـ3 مسؤولين !

تطورات جديدة في قضية «مركزية» الحرم.. التلاعب بتعويضات الـ6 مليارات يقود لـ3 مسؤولين !
http://almnatiq.net/?p=822185
المناطق_مكة

كشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات الجارية حول شبهات التلاعب بتعويضات في مركزية الحرم المكي، حددت أسماء ثلاثة مسؤولين يشتبه بتورطهم في صرف تعويضات تجاوزت قيمتها التقديرية 6 مليارات ريال. إلى جانب استفادتهم من الحصول على تعويضات بعض الصكوك.

وحسب”المدينة” استدعت النيابة العامة أحد الموظفين في لجنة تطوير الساحات الشمالية المحيطة بالمسجد الحرام من ذوى الخبرة الطويلة والاطلاع على ما يجري في اللجنة على مدى السنوات الماضية.على خلفية التوجيهات الصادرة بفحص صكوك تعويضات مشبوهة صرفت لغير مستحقيها وبحث الإجراءات التي تمت في صرف أملاك الغُيّب وأراضي فضاء سبق أن نزعت ملكيتها في مشاريع التوسعة في المسجد الحرام سابقًا وتم إعادة إدخالها ضمن مشروع توسعة الساحات الشمالية وصرفت تعويضاتها للمرة الثانية.

وكانت النيابة قد باشرت تنفيذ توجيهات بالتحقيق في عدد من الصكوك والتعويضات في المنطقة المركزية للحرم المكي، بعد أن رصدت الجهات المختصة شبهات تلاعب في صكوك ووكالات وملفات تتعلق بقضايا التعويض، على أن يتم إحالة المتورطين للقضاء.

روابط ذات صلة

“نجران” الخبز بالمجان.. وهكذا سيتم الإعلان عن المحلات التي توزعه

“نجران” الخبز بالمجان.. وهكذا سيتم الإعلان عن المحلات التي توزعه
خسائر كبيرة للحوثي في الحديدة والضالع

خسائر كبيرة للحوثي في الحديدة والضالع
حماية المستهلك : لا يحق للمدارس الأهلية منع الطلاب من استلام الكتب بسبب الرسوم

حماية المستهلك : لا يحق للمدارس الأهلية منع الطلاب من استلام الكتب بسبب الرسوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*