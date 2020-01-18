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٤٠٠ ألف طالب وطالبة يعودون إلى مقاعد الدراسة غدا بمدارس تعليم الشرقية

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مدارس الطائف تعلن جاهزيتها لاستقبال 250 ألف طالب وطالبة للفصل الثاني.. غداً

مدارس الطائف تعلن جاهزيتها لاستقبال 250 ألف طالب وطالبة للفصل الثاني.. غداً
http://almnatiq.net/?p=822205
الطائف - عادل الزهراني

يعود  الأحد أكثر من (250) ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية  في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ، إلى مقاعد الدراسة في أكثر من 1800مدرسة مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441 1440هـ بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الحالي وسط استعداد وجاهزية تامة بمتابعة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، والذي أكد جاهزية المدارس في البنين والبنات لاستقبال الطلبة واستكمال وصول جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني لتوزيعها على الطلبة للطلاب والطالبات مع أول حصة دراسية بما يضمن بداية جادة ومتميزة للدراسة للفصل الثاني لمواصلة رحلة العلم والتعليم لتحقيق الابداع والتميز، متمنياً لهم فصلا دراسياً حافلاً بالعطاء والتألق. فيما استبق اللهيبي انطلاقة الدراسة للفصل الثاني بجولة تفقدية ميدانية على العديد من مدارس البنين والبنات للاطمئنان على جاهزيتها حيث وقف على مجمع مسرة التعليمي للبنات ” الابتدائية 7 والمتوسطة 35 والثانوية 34 ” وابتدائية نوفل بن الحارث ومتوسطة سفيان بن عوف بحي الوسام ، كما تفقد حافلات النقل المدرسي والبالغ عددها 669 حافلة لنقل الطلاب والطالبات بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً ، كما تفقد اللهيبي متوسطة وثانوية الملعب جنوب الطائف للبنات ومدرسة غرناطة للبنين ، كما زار مبنى الكليات بحي الفيصلية والذي تسلمته الإدارة مؤخراً من جامعة الطائف والوقوف على أعمال الترميم به، وشدد “اللهيبي” على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة لهذا الفصل، وحث الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور وعدم الغياب ، لافتاً إلى أنه سيتم متابعة انتظام الطلاب والطالبات في مدارسهم من خلال جولات إشرافية سيقوم بها المشرفين التربويين والمشرفات التربويات وفق خطة معدة للوقوف على سير الدراسة وتلمس احتياجات المدارس وتذليل العقبات إن وُجِدت، والرفع بتقارير الزيارات الميدانية إلى الإدارة العامة للتعليم.

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