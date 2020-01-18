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أكثر من 200 ألف طالب وطالبة يستهلون الفصل الثاني بمدارس تعليم تبوك .. غداً

أكثر من 200 ألف طالب وطالبة يستهلون الفصل الثاني بمدارس تعليم تبوك .. غداً
http://almnatiq.net/?p=822208
المناطق - تبوك
ينتظم صباح غدا الأحد أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، في أكثر من 1200 مدرسة في منطقة تبوك، مع مستهل الفصل الدراسي الثاني في مدارس منطقة تبوك بعد ختام إجازة منتصف العام الدراسي 1441هـ.
وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، جهود قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، مع بداية الفصل الثاني وحث الأبناء الطلاب والطالبات على الجد والمثابرة والحرص على التحصيل الدراسي، مشيراً إلى أن الإدارة وضعت الخطط والبرامج لبداية منتظمة، والتأكيد على أهمية الانضباط المدرسي ومتابعة ذلك باستمرار عن طريق الزيارات الإشرافية لمدارس المنطقة والتعاون الفاعل بين الجميع في منظومة واحدة مع أهميةَ تضافر جهود الكوادر الإدارية والتعليمية لمواصلة العام الدراسي والسعي أن يكون حافلاً بالتحفيز والإنجاز والإبداع.
وأوضح مدير التعليم أن جميع الإدارات المختصة ومكاتب التعليم في تبوك سلمت المقررات الدراسية لمدارس المنطقة ومحافظاتها وفق الجداول الخاصة بذلك مشيراً إلى تنفيذ جولات إشرافية على مدارس مدن ومحافظات ومراكز المنطقة للاطمئنان على سير الاستعداد للدراسة منذ اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني ، وتقديم ما تحتاجه المدارس من خدمات في المجالين الفني والمهني.
متمنيا للجميع فصلاً دراسياً مميزا وحافلا بالإنجازات التعليمية في ظل مايشهده التعليم في بلادنا من دعم وعناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهم الله- لافتاً إلى المتابعة الدؤوبة لشؤون التعليم في المنطقة من سمو أمير منطقة تبوك والتوجيهات المستمرة من معالي وزير التعليم في الحرص والاهتمام ببرامج وخطط تطوير التعليم ومواكبته للرؤية الوطنية.

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