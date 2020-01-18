مبتعثوا نيوم يبدؤون مشوارهم التعليمي

نيوم - علي العميري

أعلنت نيوم عن بدء طلاب الدفعة الأولى من “برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف” مشوارهم التعليمي يوم الثلاثاء الماضي، بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة وذلك ضمن البرنامج الذي أطلقته الشركة والذي يهدف إلى ابتعاث 250 طالباً وطالبة من أبناء المجتمع المحلي إلى خارج المملكة العربية السعودية على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وعقب إتمام الدورة التدريبية التأسيسية للغة الانجليزية بالتعاون مع جامعة تبوك في العام الماضي، يستهل الطلاب المبتعثون رحلتهم الدراسية بتطوير مهاراتهم الأكاديمية في اللغة الانجليزية لمدة عام كامل في ولاية فرجينيا. وبعد انقضاء الستة أشهر الأولى في معاهد اللغة الانجليزية، سيتسنى لطلاب البرنامج التقديم لدراسة البكالوريوس في مختلف الجامعات الأمريكية وذلك في تخصصات السياحة والضيافة والآثار.

وتفخر شركة نيوم بابتعاث أول دفعة من أبناء نيوم وضباء وحقل للمساهمة في بناء أرض المستقبل وهم؛ إبراهيم عرفه حسن النحاس، عبدالله شبيب بن سالم العجمي، عبدالرحمن خلف مسعد العمراني، سعد أحمد حمد العمرانى، خالد عبدالله عواد الحويطي، فارس حاتم عبدالله غفوري، ريان عوض طالب البلوي، غازي عيد عايد الحويطي، عبدالرحمن سامي عبدالرحمن العقيل، وصايف ابراهيم عبيدالله الحويطي، وجدان علي زايد العمراني، حنان أحمد فخري أبوسالم، مهره سامي عباس كلابي، غيداء إبراهيم فايز الفايز، هاله عطاالله سليمان العمراني.

ويعدّ “برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف” ضمن سلسلة مبادرات جرى إطلاقها في إطار برنامج نيوم للمسؤولية الاجتماعية والذي يهدف إلى تنمية الكوادر البشرية من أبناء المنطقة وتوفير فرص عمل جذابة وملائمة لهم ليصبحوا لبنة أساسية في مسيرة نجاح وتطوير نيوم. وسيبدأ التقديم للدفعة الثانية من البرنامج في الربع الثالث من هذا العام لاستقطاب أبناء وبنات منطقة نيوم للدراسة في أعرق جامعات العالم في الولايات المتحدة ودول أوروبية مختلفة من بينها فرنسا وبريطانيا للتخصص في عدد من قطاعات نيوم المستقبلية.