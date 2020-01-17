٤٠٠ ألف طالب وطالبة يعودون إلى مقاعد الدراسة غدا بمدارس تعليم الشرقية

المناطق - الدمام

تستقبل صباح الغد الاحد ١٩٠٠ مدرسة بتعليم المنطقة الشرقية عودة أكثر من ٤٠٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة بعد قضاء اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤١ إلى جانب الهيئة التعليمية والإدارية وسط منظومة من الاستعدادات قدمتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية لتهيئة المدارس لاستقبال طلابها ومنسوبيها .

وقدم مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان شكره وتقديره للزملاء والزميلات من الهيئة التعليمية والإدارية وقادة المدارس الذين يعملون بكل تفانٍ لتقديم كامل الخدمات لتهيئة البيئة التربوية والتعليمية استعدادا لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني ليكون حافلا بالعطاء والتميز بمشيئة الله تعالى

في المقابل أوضح المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص بأن عدد الهيئة التعليمية من المعلمين والمعلمات بالمنطقة ٢٩ ألف بينما الإداريين والإداريات يبلغ قرابة ٧٠٠٠ موظف وموظفة بمدارس المنطقة والمكاتب .

وأشار بأنه قد تناغمت خطوات العمل في الميدان التربوي مع خطط لجنة الاستعداد لبدء الفصل الدراسي وما يجري من عمل دؤوب في تهيئة المدارس والمرافق التعليمية ورفع حالة الجاهزية القصوى حيث تم تسليم الكتب للمدارس في وقت سابق لبدء اليوم الدراسي غدا بحول الله إلى جانب تجهيز أسطول النقل التعليمي الذي قوامه ١٦٧٠ حافلة مدرسية ستقوم بمهمة نقل الطلاب إلى مدارسهم والعمل على كل ما من شأنه انطلاقة الفصل الدراسي الثاني مكتمل الجاهزية في وقت نحن نعيش فيه لحظات تاريخية بتفعيل رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تُعد نقلة حضارية تواكب تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله في أن تكون بلادنا أنموذجاً ناجحاً و رائداً على كافة الأصعدة ، مما يسهم في تحقيق اقتصاد مزدهر و مجتمع حيوي ، و قد ارتكزت في بنائها على الإنسان باعتباره الثروة التي تنمو ولا تنضب ، و الركيزة الأساس في بناء الوطن والوصول به إلى آفاق التنافسية العالمية .

و امتداداً لهذه الرؤية الطموحة و إيماناً بمحورية التعليم أصبحت إدارة التعليم في حراك مستمر و لن تتوقف في سبيل إيجاد منظومة تعليمية راقية وإبداعية ينعم فيها أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات بتعليم نوعي و بيئة تعليمية جاذبة كما ينعمون فيها بالقيم الإيجابية الأصيلة والحصانة من المهددات أمنياً وفكرياً واجتماعياً وصحياً ليكونوا بناةً لغدٍ مشرق و يقفوا صفاً واحداً إلى جانب قيادتنا الرشيدة أيدها الله في ردع كل حاقد وحسود يريد المساس بعقيدتنا و وحدتنا و أمننا .