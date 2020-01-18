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“النقل التعليمي” يعلن جاهزية أسطوله المُكوّن من 25 ألف حافلة لنقل طلاب 18 ألف مدرسة مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي 1441هـ

“النقل التعليمي” يعلن جاهزية أسطوله المُكوّن من 25 ألف حافلة لنقل طلاب 18 ألف مدرسة مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي 1441هـ

أبرز المواد

“النقل التعليمي” يعلن جاهزية أسطوله المُكوّن من 25 ألف حافلة لنقل طلاب 18 ألف مدرسة مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي 1441هـ

“النقل التعليمي” يعلن جاهزية أسطوله المُكوّن من 25 ألف حافلة لنقل طلاب 18 ألف مدرسة مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي 1441هـ
http://almnatiq.net/?p=822227
المناطق - واس

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي – الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي- عن اكتمال جاهزية أسطول النقل المدرسي المكون من أكثر من 25 ألف حافلة لتوفير خدمات نقل آمنة ومريحة لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة في 18 ألف مدرسة في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 1441هـ.
ويأتي انطلاق الرحلات المدرسية غداً بجميع مناطق المملكة بعد أن استكملت الشركة كافة استعداداتها الفنية والتشغيلية لتعزيز جودة خدمة النقل المدرسي في كافة جوانبها، ورفع مستوى الجاهزية والأداء في تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان.
وكانت الفرق الفنية بالشركة قد كثفت جهودها خلال عطلة نصف العام الدراسي بإخضاع جميع الحافلات لعمليات الفحص والصيانة اللازمة، مع استبعاد المخالفة منها للشروط المحددة، كما أشرف المراقبون الميدانيون على الورش الفنية بهدف تعزيز جودة الخدمة والتأكد من الجاهزية التامة لكافة حافلات النقل المدرسي.
وضمن هذه الاستعدادات أكدت الشركة حرصها الكبير على تأمين نقل آمن ومريح للطلاب والطالبات، والتزامها بضمان جودة خدمة النقل المدرسي، وذلك عبر تكثيف جهودها الهادفة إلى الارتقاء بخدمة النقل المدرسي.
وكانت تطوير قد قامت هذا العام بتحديث أسطول الحافلات وضخ 3000 حافلة جديدة بمواصفات أمن وسلامة عالية.
كما تواصل الشركة جهودها فيما يتعلق بالدورات التدريبية الخاصة بسائقي الحافلات المدرسية وكذلك دورات تدريبية عن الأمن والسلامة في النقل المدرسي لجميع مراقبي الشركة في الميدان، وتنظم حملات توعوية واسعة للتعريف بضوابط الأمن والسلامة، تستهدف الطلبة وأولياء الأمور.
يذكر أن شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي – الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي – تقدّم خدمـة النقـل التعليمي لـ 1.2 مليون طالب وطالبة عبر 25 ألف حافلة ومركبة تنفذ 50 ألف رحلة يوميًا، تغطي 18 ألف مدرسة، وتخدم 47 إدارة تعليم تتبعها 110 من مكاتب التعليم.
وتوفر الشركة الخدمة لعدد 30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة يدرسون في أكثر من 2800 مدرسة عبر ما يزيد عن 4500 حافلة ومركبة.

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