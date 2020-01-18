أمانة الاحساء ترفع 769 ألف طن ( نفايات منزلية ومخلّفات انشائية)

المناطق - الأحساء

كشفت إحصائية أصدرتها وكالة الخدمات ” الإدارة العامة للنظافة ” بأمانة الاحساء ، انه تم رفع مايُقدر بـ 769823 ” سبعمائة وتسعة وستون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرون ” طناً من النفايات المنزلية والمُخلّفات الانشائية العشوائية على مستوى الحاضرة بمامعدله ( 305540 طن نفايات منزلية ، 464283 طن مُخلّفات انشائية ) في العام 2019م ، وذلك بحسب ما اوضحه أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ، والذي اشار ان ذلك يأتي امتداداً لتنفيذ مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري بتوجيهات ودعم معالي الوزير المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية ومتابعة تجاوزات مقاولي الانشاءات خاصةً في المنازل تحت الانشاء وكذلك المشاريع الخدمية والبلدية ، والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات واللوائح المتعلقة بالسلامة الانشائية وتأمين وسائلها حفاظاً على سلامة العابرين والعاملين ، مشيراً الى ان الحملات التي تقوم بها الأمانة تهدف الى تفعيل المبادرة الوزارية لإزالة التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري والمنبثقة عن مبادرات التحول الوطني وذلك برفع مستوى الوعي البيئي وإزالة التشويه البصري والمخالفات والحفاظ على النظافة العامة ، مؤكداً على ضرورة تعاون المواطنين في رفع أنقاض مبانيهم وترحيلها إلى المرادم المعتمدة مع أهمية التقيد بإصدار تراخيص ” الانشاء ،الترميم ” ووضع حاويات رفع المخلّفات الانشائية والحواجز أمام المباني تحت الإنشاء، بالإضافة الى تفعيل الدور الرقابي للمواطن من خلال الإبلاغ عن مُخالفات رمي أنقاض المباني العشوائي التي يقوم بها بعض قائدي مركبات النقل وذلك عبر وسائل التواصل للامانة .