احدث الأخبار

الصقور تحلق في تايلاند.. الحلم يقترب
الرياضة
 الدكتور الربيعة : المملكة من أكبر الدول المانحة للسودان بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي
أبرز المواد
 أمانة الاحساء ترفع 769 ألف طن ( نفايات منزلية ومخلّفات انشائية)
المنطقة الشرقية
 “النقل التعليمي” يعلن جاهزية أسطوله المُكوّن من 25 ألف حافلة لنقل طلاب 18 ألف مدرسة مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي 1441هـ
أبرز المواد
 انطلاق “بولو الصحراء” في العلا .. لأول مرة في العالم
أبرز المواد
 ٤٠٠ ألف طالب وطالبة يعودون إلى مقاعد الدراسة غدا بمدارس تعليم الشرقية
المنطقة الشرقية
 عقيلة صالح: تركيا تهدف لفرض جماعة الإخوان على حكم ليبيا
أبرز المواد
 موقع ألماني: إيران تأمر ميليشياتها وعليهم السمع والطاعة
أبرز المواد
 مبتعثوا نيوم يبدؤون مشوارهم التعليمي
منطقة تبوك
 أكثر من 200 ألف طالب وطالبة يستهلون الفصل الثاني بمدارس تعليم تبوك .. غداً
منطقة تبوك
 مدارس الطائف تعلن جاهزيتها لاستقبال 250 ألف طالب وطالبة للفصل الثاني.. غداً
منطقة مكة المكرمة
 أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة يعودون لمقاعدهم غدًا .. و”الانضباط المدرسي” عنوان التعليم
أبرز المواد
الصقور تحلق في تايلاند.. الحلم يقترب

الصقور تحلق في تايلاند.. الحلم يقترب

الرياضة
الدكتور الربيعة : المملكة من أكبر الدول المانحة للسودان بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي

الدكتور الربيعة : المملكة من أكبر الدول المانحة للسودان بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي

أبرز المواد
أمانة الاحساء ترفع 769 ألف طن ( نفايات منزلية ومخلّفات انشائية)

أمانة الاحساء ترفع 769 ألف طن ( نفايات منزلية ومخلّفات انشائية)

المنطقة الشرقية
“النقل التعليمي” يعلن جاهزية أسطوله المُكوّن من 25 ألف حافلة لنقل طلاب 18 ألف مدرسة مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي 1441هـ

“النقل التعليمي” يعلن جاهزية أسطوله المُكوّن من 25 ألف حافلة لنقل طلاب 18 ألف مدرسة مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي 1441هـ

أبرز المواد

الصقور تحلق في تايلاند.. الحلم يقترب

الصقور تحلق في تايلاند.. الحلم يقترب
http://almnatiq.net/?p=822238
المناطق - متابعات

تأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى نصف نهائي بطولة أمم آسيا تحت 23 عاماً المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 والجارية منافساتها حالياً في تايلاند، بعد أن تغلب على نظيره التايلاندي بهدف من دون رد، السبت، في المباراة التي جمعتهما على ملعب تاماسات في العاصمة التايلندية بانكوك.
وبات على بعد خطوة من ضمان الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020، وتحقيق الحلم بعد غياب طول دام قرابة الـ24 عاماً، حيث سجل الأخضر مشاركته السابقة في عام 1996 عندما استضافت أتلانتا الأمريكية الألعاب الأولمبية، ويتأهل إلى الحدث المرتقب 3 منتخبات من البطولة الآسيوية، وهم بطل النسخة الحالية ووصيفه، إضافة إلى صاحب المركز الثالث.
بدأ الأخضر المباراة بطريقة هجومية، وضغط متواصل على المنافس التايلاندي الذي يتسلح بسلاح الأرض والجمهور، إلا أن نجوم الأخضر نجحوا خلال مجريات المباراة، في اجباره على البقاء في مناطقه الخلفية، مع بناء عدد من الهجمات، وسط تسرع من المهاجمين الذي أهدروا فرصاً مؤاتية للتسجيل في الشوط الأول.
في الشوط الثاني واصل الأخضر ضغطه في المباراة مع تركيز جهوده على تنويع الهجمات تارة من الأطراف وتارة من العمق لينجح مهاجمه عبدالله الحمدان في الحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه للمسك من مدافعي المنتخب التايلاندي عند الدقيقة 78، حيث انبرى لها الحمدان ووضعها في شباك المنتخب التايلاندي معلناً تقدم الأخضر في المباراة.
بعد هدف التقدم السعودي واصل الأخضر ضغطه على المرمى التايلاندي وكان بإمكانه إضافة العديد من الأهداف لولا تسرع مهاجميه لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بهدف وحيد.
ويواجه المنتخب السعودي الأربعاء المقبل الفائز من مواجهة أوزبكستان والإمارات في نصف نهائي البطولة القارية.

روابط ذات صلة

انطلاق “بولو الصحراء” في العلا .. لأول مرة في العالم

انطلاق “بولو الصحراء” في العلا .. لأول مرة في العالم
زيدان يتحدث عن رحيل فالفيردي ويلمح إلى “المصير المحتوم”

زيدان يتحدث عن رحيل فالفيردي ويلمح إلى “المصير المحتوم”
مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد يستذكر رمز النصر الأمير عبدالرحمن بن سعود بتغريدة

مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد يستذكر رمز النصر الأمير عبدالرحمن بن سعود بتغريدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*