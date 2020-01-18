الصقور تحلق في تايلاند.. الحلم يقترب

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تأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى نصف نهائي بطولة أمم آسيا تحت 23 عاماً المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 والجارية منافساتها حالياً في تايلاند، بعد أن تغلب على نظيره التايلاندي بهدف من دون رد، السبت، في المباراة التي جمعتهما على ملعب تاماسات في العاصمة التايلندية بانكوك.

وبات على بعد خطوة من ضمان الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020، وتحقيق الحلم بعد غياب طول دام قرابة الـ24 عاماً، حيث سجل الأخضر مشاركته السابقة في عام 1996 عندما استضافت أتلانتا الأمريكية الألعاب الأولمبية، ويتأهل إلى الحدث المرتقب 3 منتخبات من البطولة الآسيوية، وهم بطل النسخة الحالية ووصيفه، إضافة إلى صاحب المركز الثالث.

بدأ الأخضر المباراة بطريقة هجومية، وضغط متواصل على المنافس التايلاندي الذي يتسلح بسلاح الأرض والجمهور، إلا أن نجوم الأخضر نجحوا خلال مجريات المباراة، في اجباره على البقاء في مناطقه الخلفية، مع بناء عدد من الهجمات، وسط تسرع من المهاجمين الذي أهدروا فرصاً مؤاتية للتسجيل في الشوط الأول.

في الشوط الثاني واصل الأخضر ضغطه في المباراة مع تركيز جهوده على تنويع الهجمات تارة من الأطراف وتارة من العمق لينجح مهاجمه عبدالله الحمدان في الحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه للمسك من مدافعي المنتخب التايلاندي عند الدقيقة 78، حيث انبرى لها الحمدان ووضعها في شباك المنتخب التايلاندي معلناً تقدم الأخضر في المباراة.

بعد هدف التقدم السعودي واصل الأخضر ضغطه على المرمى التايلاندي وكان بإمكانه إضافة العديد من الأهداف لولا تسرع مهاجميه لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بهدف وحيد.

ويواجه المنتخب السعودي الأربعاء المقبل الفائز من مواجهة أوزبكستان والإمارات في نصف نهائي البطولة القارية.